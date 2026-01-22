Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados con DiCaprio y Chalamet a la cabeza
Hollywood anunció los ternados para la gran noche del cine, con fuertes apuestas como "Sinners", "Frankenstein" y el gran drama deportivo "F1".
Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood terminó con el misterio y reveló a los candidatos para la 98ª entrega de los Premios Oscar. Con la conducción confirmada del humorista Conan O’Brien, quien repite su rol por segundo año consecutivo, la gran gala del cine se celebrará el próximo domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre.
Los encargados de ponerle voz a los anuncios en las 23 categorías fueron los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, marcando el inicio de una temporada de premios que promete ser apasionante.
Te Podría Interesar
Sinners y Una batalla tras otra lideran las nominaciones principales
La competencia por el máximo galardón a Mejor película presenta una diversidad notable este año. Entre las diez elegidas figuran títulos de alto impacto como Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams y Una batalla tras otra. Esta última parece haber calado hondo en la Academia, logrando también múltiples menciones en rubros actorales y técnicos, lo que la posiciona como una de las rivales más fuertes a vencer en la ceremonia de marzo.
En la terna a Mejor actor, la batalla será feroz. Timothée Chalamet pisa fuerte por su rol en Marty Supreme, pero tendrá que medirse ante un peso pesado como Leonardo DiCaprio, nominado por Una batalla tras otra. La lista la completan Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent) y Ethan Hawke (Blue Moon).
Por el lado de los roles secundarios, figuras como Jacob Elordi (Frankenstein) y Stellan Skarsgård (Sentimental Value) asoman como favoritos, mientras que Benicio Del Toro y Sean Penn compiten entre sí por la misma película.
El cine de animación también tiene su espacio destacado con propuestas que arrasaron en taquilla y críticas. En la categoría de Mejor película animada, la disputa estará entre la secuela Zootopia 2, Elio, Kpop Demon Hunters, Arco y la introspectiva Little Amélie or the Character of Rain. En tanto, el rubro de Mejor film internacional presenta una selección ecléctica donde destacan The Secret Agent, Fue solo un accidente y la aclamada Sentimental Value, demostrando la apertura global que mantiene la Academia en esta edición 98.
La lista completa de los nominados 2026 al Oscar
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor actriz de reparto
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
- Amy Madigan, por La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, por Sinners
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value
- Elle Fanning, por Sentimental Value
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgård por Sentimental Value
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Benicio Del Toro por Una batalla tras otra
- Sean Penn por Una batalla tras otra
Mejor film internacional
- The Secret Agent
- Fue solo un accidente
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejores efectos de maquillaje
- Frankenstein
- The Smashing Machine
- Sinners
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Mejor guion original
- Sinners
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
Mejor guion adaptado
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Zootopia 2
- Little Amélie or the Character of Rain
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Sinners
- Sirat
- Una batalla tras otra
Mejor cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sinners
- Train Dreams
- Una batalla tras otra
Mejor actor
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Michael B. Jordan, por Sinners
- Wagner Moura, por The Secret Agent
Mejor actriz
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson, por Song Sung Blue
- Renate Reinsve, por Sentimental Value
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor banda de sonido
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor corto de ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor corto animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor canción original
- “Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick
- “Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi!, de Nicholas Pike
- “I Lied to You”, en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
- “Dear Me”, en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren
- “Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner
Mejor cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejores efectos especiales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor edición
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor director
- Chloe Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another
- Joachim Trier, por Sentimental Value
- Ryan Coogler, por Sinners