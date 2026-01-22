Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados con DiCaprio y Chalamet a la cabeza

Hollywood anunció los ternados para la gran noche del cine, con fuertes apuestas como "Sinners", "Frankenstein" y el gran drama deportivo "F1".

Se dieron a conocer los nominados al Premios Oscar de este 2026. / Archivo MDZ

Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood terminó con el misterio y reveló a los candidatos para la 98ª entrega de los Premios Oscar. Con la conducción confirmada del humorista Conan O’Brien, quien repite su rol por segundo año consecutivo, la gran gala del cine se celebrará el próximo domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre.

dicaprio chalamet Quién ganará a Mejor Actor este 2026. Archivo MDZ Los encargados de ponerle voz a los anuncios en las 23 categorías fueron los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, marcando el inicio de una temporada de premios que promete ser apasionante.

Sinners y Una batalla tras otra lideran las nominaciones principales La competencia por el máximo galardón a Mejor película presenta una diversidad notable este año. Entre las diez elegidas figuran títulos de alto impacto como Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams y Una batalla tras otra. Esta última parece haber calado hondo en la Academia, logrando también múltiples menciones en rubros actorales y técnicos, lo que la posiciona como una de las rivales más fuertes a vencer en la ceremonia de marzo.

marty supreme Timothée Chalamet llegó al cine con Marty Supreme. En la terna a Mejor actor, la batalla será feroz. Timothée Chalamet pisa fuerte por su rol en Marty Supreme, pero tendrá que medirse ante un peso pesado como Leonardo DiCaprio, nominado por Una batalla tras otra. La lista la completan Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent) y Ethan Hawke (Blue Moon).

Por el lado de los roles secundarios, figuras como Jacob Elordi (Frankenstein) y Stellan Skarsgård (Sentimental Value) asoman como favoritos, mientras que Benicio Del Toro y Sean Penn compiten entre sí por la misma película.