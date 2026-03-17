Timothée Chalamet, blanco de las bromas en los Oscar: ¿perdió su brillo el chico dorado de Hollywood?

Era la noche más importante del año en Hollywood . La 98.ª edición de los Premios Oscar celebrada este domingo contó con emotivos discursos, momentos cómicos y mucha diversión entre bastidores.

Pero quizás fue una noche para olvidar para Timothée Chalamet . Además de perder el premio a mejor actor frente a Michael B. Jordan , Chalamet también se convirtió en el blanco de las bromas del presentador Conan O'Brien.

En su monólogo de apertura, el humorista se burló de la reciente declaración pública de la estrella de Marty Supreme de que "a nadie le importa" el ballet y la ópera.

"La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Solo quería mencionarlo", dijo O'Brien. "Me han dicho que existe preocupación por posibles ataques tanto de la comunidad operística como de la de ballet".

La cámara enfocó entonces a Chalamet, quien aparecía sonriendo junto a su novia, Kylie Jenner.

"Están enojados porque dejaste fuera el jazz", añadió O'Brien.

Más adelante, O'Brien pareció intentar compensar las bromas, diciéndole al público que él y Chalamet —cuya película también perdió ante One Battle After Another en la categoría de mejor película— simplemente estaban congeniando.

"¿Congeniamos, verdad?", le preguntó a la estrella, cuya respuesta no fue captada por los micrófonos.

"Él no lo cree".

Hasta semanas antes de la ceremonia, Chalamet era uno de los favoritos para ganar el Oscar. ¿Acaso su derrota el domingo va más allá de sus opiniones sobre el ballet y la ópera?

"Es un completo idiota"

Cuando Chalamet afirmó en una entrevista hace unas semanas que a nadie le importaba ya el ballet ni la ópera, claramente no esperaba que sus comentarios generaran tanta controversia. ¡Qué equivocado estaba!

Resulta que mucha gente tiene opiniones muy firmes sobre el ballet y la ópera, pero aún más sobre el propio Chalamet.

"Es un completo idiota", declaró hace unos días el crítico de teatro y presentador de programas culturales Ian Brown a la BBC. "Me parece ridículo, y sospecho que eso le pasará factura".

Mientras tanto, el podcast de cultura pop The Spill tituló uno de sus últimos episodios "Por qué hemos terminado oficialmente con Timothée Chalamet", y planteó la pregunta: "¿Ha llegado a su fin la era de Timothée?".

En una larga entrevista el mes pasado con Matthew McConaughey, quien interpretó a su padre en la pantalla en Interstellar (2014), Chalamet aparentemente intentaba dejar claro que no quería que ir al cine se convirtiera en una actividad minoritaria.

"No quiero trabajar en ballet, ópera o cosas donde se diga: 'Mantengamos esto vivo aunque a nadie le importe ya'", dijo.

"Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera", añadió apresuradamente, dándose cuenta de cómo podrían interpretarse sus palabras. "Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Maldita sea, acabo de lanzar indirectas sin motivo".

Los artistas y compañías de ballet y ópera se defendieron con firmeza.

"Atacar a otros artistas con comentarios tan hirientes dice mucho más en esta entrevista que cualquier otra cosa que pudiera decir", respondió la cantante de ópera estadounidense Isabel Leonard. "Revela mucho de su carácter".

Algunos también aprovecharon la atención mediática, como la Ópera de Seattle, que ofreció un 14 % de descuento en las entradas para Carmen con el código promocional TIMOTHEE. "Timmy, tú también puedes usarlo", le dijeron.

La ópera y el ballet cuentan con un público fiel, pero es posible que Chalamet tuviera razón en parte.

Una encuesta oficial sobre la asistencia a eventos artísticos en Estados Unidos, realizada cada cinco años, reveló que solo el 0,7% de la población asistió a la ópera al menos una vez en 2022, una cifra inferior al 2,2% de 2017. La asistencia al ballet y otros espectáculos de danza en vivo disminuyó del 8,2% al 4,7% durante el mismo período.

Getty Images Chalamet con su pareja durante la ceremonia.

"Campaña de desprestigio"

Si bien algunos se ofendieron porque Chalamet atacó a unas disciplinas artísticas más minoritarias que el cine, podría estar hablando desde una posición de conocimiento, ya que anteriormente había elogiado efusivamente a su abuela, su madre y su hermana, todas ellas bailarinas.

El momento en que hizo estos comentarios probablemente influyó en la reacción negativa, con los Oscar a la vuelta de la esquina y Chalamet nominado a mejor actor por Marty Supreme.

Hizo estas declaraciones hace más de tres semanas y comenzaron a generar revuelo hace dos, intensificándose la reacción a medida que avanzaban los días.

Que coincidiera con el final de las votaciones de los Oscar pudo haber sido una coincidencia o no. Club Chalamet, una cuenta externa con su mayor número de seguidores, afirmó que se trataba de una "campaña de desprestigio" para perjudicar sus posibilidades de ganar.

Alex Ritman, jefe de la oficina de la revista Variety en Londres, afirmó días antes de la ceremnia que la polémica alcanzó su punto álgido tras el cierre de las votaciones de los Oscar, por lo que probablemente no tendría "un gran impacto" en el resultado.

Sin embargo, la situación ya se estaba volviendo en contra de Chalamet en la carrera por los Oscar después de que no consiguiera ganar dos de los premios más importantes y recientes previos a la ceremonia: los BAFTA y los Actors Awards.

"Se trata del impulso a medida que te acercas a la recta final y ves cómo se desarrollan los acontecimientos", dijo Ritman. "Obviamente, fue uno de los favoritos durante mucho tiempo, y luego, cuando todas las ceremonias de premios empiezan a celebrarse una tras otra, te haces una idea de cómo va todo".

Chalamet estuvo a punto de convertirse en el ganador más joven del Oscar a mejor actor el año pasado y, habiendo cumplido recientemente 30 años, hubiera sido el segundo ganador más joven si levantaba la estatuilla dorada el domingo.

Rehna Azim, editora de premios de Movie Marker, está en el "Equipo Timothée".

"Me parece bien que Timothée haya dicho algo interesante en lugar de las típicas respuestas insulsas y predecibles que dan muchos actores", comentó días antes de los Oscar.

"Es muy bueno con sus fans, es un gran actor y creo que sigue siendo un actor interesante; y me daría mucha pena que eso se estropeara solo porque algunas personas en internet lo critiquen por el gusto de hacerlo".

Getty Images

¿Celebridad descarada o actor humilde?

La polémica por las declaraciones de Chalamet puede ser "una señal de que la temporada de los Oscar se ha alargado demasiado", sugirió antes de la ceremonia Michael Schulman, autor del libro Oscar Wars (2023).

"Todos han tenido demasiadas oportunidades de ponerse frente a un micrófono y hablar de lo que sea que se les ocurra, y se quedaron sin cosas que decir".

Chalamet "merece un Oscar", añadió Schulman, pero mucha gente "se ha desencantado un poco con él en las últimas semanas", incluso antes de la polémica por la ópera y el ballet.

"Creo que eso tiene mucho que ver con la imagen que proyectaba para promocionar la película: la de un joven inmaduro y fanfarrón.

"Era gracioso y consiguió que la gente fuera a ver la película con mucho éxito, pero hubo una transición incómoda en la temporada de premios, donde intentó mostrarse reverente y humilde, y creo que la gente ya se había encariñado con la imagen del mocoso arrogante.

"Así que ahora da la impresión de ser joven y odioso, y nadie se va a apresurar a darle el premio al mejor actor a un joven odioso. Así que no creo que le haya ido del todo bien".

Si bien Schulman cree que la personalidad de Chalamet durante la gira de prensa de Marty Supreme fue en gran parte una actuación, dejó a muchos desconcertados.

¿Es realmente una celebridad descarada que sale con estrellas de reality shows, o un actor humilde y serio?

O tal vez ambas cosas: un excelente actor serio que resulta odioso cuando no oculta su deseo de ganar un Oscar y convertirse en "uno de los grandes", que sale con Kylie Jenner y que es muy bueno en trucos publicitarios para promocionar sus películas.

Con información de Ian Youngs.

BBC

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FUENTE: BBC