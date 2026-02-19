Por qué se suspendió el Mundial de la Hamburguesa que estaba programado para este fin de semana

Descubrí las nuevas fechas de este esperado encuentro gastronómico al aire libre que debió postergarse. Agendá los detalles para no perderte esta competencia única.

La Nave Cultural se prepara para recibir una de las citas más esperadas por los mendocinos, aunque con un ligero cambio de planes en el calendario. La organización del Mundial de la Hamburguesa decidió trasladar la realización de este certamen para garantizar una experiencia óptima al aire libre. De esta manera, el complejo ubicado en la capital provincial será el epicentro de sabor y competencia durante el tercer fin de semana del mes próximo.

La nueva fecha del Mundial de la Hamburguesa en Mendoza Tras el anuncio oficial realizado por al Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a través de sus redes sociales, se confirmó que el evento, previsto para el 20 y 21 de febrero, se llevará a cabo finalmente el sábado 14 y domingo 15 de marzo. La propuesta mantiene su esencia de acceso gratuito, permitiendo que familias y grupos de amigos se acerquen al predio para disfrutar de una oferta diversa. Según supo este medio, se reprogramó el evento previsto para este fin de semana, debido a las contingencias climáticas y el pronóstico de inestabilidad, señalaron desde el equipo de coordinación que priorizan la seguridad y el confort de los asistentes que esperan ansiosos esta edición.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 13.21.55 La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó la modificación en la fecha del Mundial de la Hamburguesa. Foto: Instagram @mendozaciudad En esta oportunidad, el despliegue contará con la participación de 19 establecimientos especializados que buscarán conquistar el paladar de los presentes. Lo más destacado de la jornada será la competencia de eliminación directa, donde 16 de estos locales se enfrentarán en vivo. Este formato permitirá que los vecinos de Mendoza observen de cerca las técnicas y secretos detrás de cada creación, transformando la cocina en un verdadero espectáculo de destreza culinaria.

Música y gastronomía en la Nave Cultural de Mendoza IMG_7934-2048x1365 La Nave Cultural será la sede oficial del evento gastronómico más esperado. Foto: Web - Ciudad de Mendoza Más allá de las brasas y el pan, la cita en la Nave Cultural propone un ambiente festivo integral. El predio contará con un patio cervecero diseñado para maridar las propuestas, además de un sector recreativo para niños. La musicalización estará a cargo de DJs y bandas locales que musicalizarán ambas jornadas, consolidando este encuentro como uno de los hitos más fuertes de la agenda de entretenimiento regional.