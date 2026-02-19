Por qué se suspendió el Mundial de la Hamburguesa que estaba programado para este fin de semana
Descubrí las nuevas fechas de este esperado encuentro gastronómico al aire libre que debió postergarse. Agendá los detalles para no perderte esta competencia única.
La Nave Cultural se prepara para recibir una de las citas más esperadas por los mendocinos, aunque con un ligero cambio de planes en el calendario. La organización del Mundial de la Hamburguesa decidió trasladar la realización de este certamen para garantizar una experiencia óptima al aire libre. De esta manera, el complejo ubicado en la capital provincial será el epicentro de sabor y competencia durante el tercer fin de semana del mes próximo.
La nueva fecha del Mundial de la Hamburguesa en Mendoza
Tras el anuncio oficial realizado por al Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a través de sus redes sociales, se confirmó que el evento, previsto para el 20 y 21 de febrero, se llevará a cabo finalmente el sábado 14 y domingo 15 de marzo. La propuesta mantiene su esencia de acceso gratuito, permitiendo que familias y grupos de amigos se acerquen al predio para disfrutar de una oferta diversa. Según supo este medio, se reprogramó el evento previsto para este fin de semana, debido a las contingencias climáticas y el pronóstico de inestabilidad, señalaron desde el equipo de coordinación que priorizan la seguridad y el confort de los asistentes que esperan ansiosos esta edición.
Te Podría Interesar
En esta oportunidad, el despliegue contará con la participación de 19 establecimientos especializados que buscarán conquistar el paladar de los presentes. Lo más destacado de la jornada será la competencia de eliminación directa, donde 16 de estos locales se enfrentarán en vivo. Este formato permitirá que los vecinos de Mendoza observen de cerca las técnicas y secretos detrás de cada creación, transformando la cocina en un verdadero espectáculo de destreza culinaria.
Música y gastronomía en la Nave Cultural de Mendoza
Más allá de las brasas y el pan, la cita en la Nave Cultural propone un ambiente festivo integral. El predio contará con un patio cervecero diseñado para maridar las propuestas, además de un sector recreativo para niños. La musicalización estará a cargo de DJs y bandas locales que musicalizarán ambas jornadas, consolidando este encuentro como uno de los hitos más fuertes de la agenda de entretenimiento regional.
Finalmente, cabe destacar que la entrada no tendrá costo alguno, fomentando una alta concurrencia en el corazón de la Ciudad. El Mundial de la Hamburguesa busca superar el éxito de años anteriores, posicionándose no solo como un concurso de comida rápida de autor, sino como una verdadera feria social. Con el nuevo cronograma fijado para marzo, solo resta esperar que el sol acompañe el aroma de las mejores hamburgueserías de la provincia.