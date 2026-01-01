Búsqueda de Rita: tercer día del operativo para encontrar a la mujer arrastrada por el Zanjón de los Ciruelos

Bomberos retomaron la búsqueda de Rita hacia el norte del canal Cacique Guaymallén. No obstante, no hubo novedades sobre la mujer desaparecida

Durante la mañana, personal de Bomberos del Cuartel Central llevó adelante un nuevo rastrillaje terrestre sobre el canal Cacique Guaymallén, en el tramo comprendido desde la rotonda del Avión hasta el Camping El Pinar, uno de los sectores donde se concentraron las tareas en jornadas anteriores ante la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido desplazado por la corriente.

WhatsApp Image 2026-01-01 at 17.21.01 (2) Bomberos con equipamiento acuático continuaron con las tareas de rastrillaje. Gentileza. El operativo se inició alrededor de las 9 y se extendió hasta las 14.30, con recorridas a pie por el interior del cauce y sus márgenes. De acuerdo con la información a la que accedió MDZ, no se registraron novedades durante el procedimiento y el personal regresó a la base sin hallazgos.

Tres jornadas intensas La jornada de este jueves se sumó a las labores desarrolladas martes y miércoles, cuando el rastrillaje se había intensificado con apoyo aéreo mediante drones y helicópteros, y recorridos por distintos tramos del zanjón y su zona de influencia, sin que hasta el momento se lograra localizar a la mujer.

Rita fue vista por última vez la tarde del martes, luego de ser sorprendida por la repentina crecida del cauce aluvional, producto de las lluvias registradas en alta montaña. La mujer, que se encontraba en situación de calle y solía pernoctar bajo un puente en el límite entre Ciudad y Las Heras, fue arrastrada por la fuerte corriente ante la mirada de testigos que alertaron de inmediato al 911.