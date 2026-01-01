Búsqueda de Rita: tercer día del operativo para encontrar a la mujer arrastrada por el Zanjón de los Ciruelos
Bomberos retomaron la búsqueda de Rita hacia el norte del canal Cacique Guaymallén. No obstante, no hubo novedades sobre la mujer desaparecida
La búsqueda de Rita, la mujer brasileña que desapareció tras ser arrastrada el martes por la crecida del Zanjón de los Ciruelos, en el Límite entre Las Heras y la Ciudad de Mendoza, se retomó este jueves por tercer día consecutivo en el norte de la provincia, aunque sin resultados positivos.
Durante la mañana, personal de Bomberos del Cuartel Central llevó adelante un nuevo rastrillaje terrestre sobre el canal Cacique Guaymallén, en el tramo comprendido desde la rotonda del Avión hasta el Camping El Pinar, uno de los sectores donde se concentraron las tareas en jornadas anteriores ante la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido desplazado por la corriente.
Te Podría Interesar
El operativo se inició alrededor de las 9 y se extendió hasta las 14.30, con recorridas a pie por el interior del cauce y sus márgenes. De acuerdo con la información a la que accedió MDZ, no se registraron novedades durante el procedimiento y el personal regresó a la base sin hallazgos.
Tres jornadas intensas
La jornada de este jueves se sumó a las labores desarrolladas martes y miércoles, cuando el rastrillaje se había intensificado con apoyo aéreo mediante drones y helicópteros, y recorridos por distintos tramos del zanjón y su zona de influencia, sin que hasta el momento se lograra localizar a la mujer.
Rita fue vista por última vez la tarde del martes, luego de ser sorprendida por la repentina crecida del cauce aluvional, producto de las lluvias registradas en alta montaña. La mujer, que se encontraba en situación de calle y solía pernoctar bajo un puente en el límite entre Ciudad y Las Heras, fue arrastrada por la fuerte corriente ante la mirada de testigos que alertaron de inmediato al 911.
La búsqueda continúa
Pese a los resultados negativos del rastrillaje de este jueves, las fuentes consultadas indicaron que el operativo no está cerrado y que las tareas podrían retomarse el viernes, evaluando nuevos sectores de búsqueda en función del comportamiento del cauce y las condiciones del terreno.