Asalto armado en la Quinta Sección: delincuentes se alzaron con la recaudación de una panadería

Dos malvivientes irrumpieron en una panadería de la Quinta Sección y perpetraron un asalto a mano armada. Se llevaron casi 400 mil pesos.

Delincuentes perpetraron un asalto armado la noche del jueves en una panadería de laQuinta Sección, en la Ciudad de Mendoza. Los autores amenazaron a un trabajador y dos clientes, para luego alzarse con la recaudación del local y darse a la fuga. No hubo detenidos por el hecho.

La información policial señala que minutos antes de las 21 el encargado de la panadería Jebbs, localizada en una esquina de calles Paso de los Andes y Pueyrredón, estaba atendiendo a dos clientes y fueron sorprendidos por dos malvivientes que irrumpieron en el comercio.

El robo de la recaudación y escape de los autores Acto seguido, uno de los ladrones les apuntó con un arma de fuego y, mediante amenazas al trabajador, sustrajeron el dinero de la caja registradora: alrededor de 370.000 pesos en efectivo.

Una vez con el botín en su poder, los maleantes se dieron a la fuga a pie, perdiéndose de vista por entre las calles de la zona.