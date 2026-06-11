Cortes de luz en 8 departamentos de Mendoza este viernes: en qué zonas y horarios
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 12 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico ser verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 12/6
Guaymallén
- En calle Elpidio González. En el barrio Bizantino y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle La Purísima, entre Río Las Vacas y Rópolo. En calle Godoy Cruz, entre La Purísima y Río Aluminé, y adyacencias; Buena Nueva. De 9.30 a 11.30 h.
Luján
- En calle Olavarría, hacia el este de Ruta Provincial N°40. En calle Terrada, hacia el norte y sur de Olavarría. En calle Taboada, hacia el este de Terrada, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 12.30 h.
Maipú
- En calle Proyectada I313 y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En la intersección de Alto Verde con La Costa. En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal. En bodega Chateau D´Ancón; San José. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y callejón del barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal Sur. En los barrios CEC y Bombal; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Los Luceros y El Retiro. En calle Avellaneda; El Cepillo. De 10.00 a 13.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida. En Arroyo Los Patos y Punta de Agua. De 9.15 a 13.15 h.
Malargüe
- En el distrito Agua Escondida. De 9.15 a 13.15 h.