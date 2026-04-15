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Miércoles lluvioso en Mendoza: conocé en qué departamentos habrá precipitaciones

El miércoles tendrá en Mendoza un descenso de la temperatura, con tormentas aisladas y una máxima que llegará a los 26°.

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Este martes por la noche llovió en distintas zonas de Mendoza.

Este martes por la noche llovió en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Mendoza tendrá este miércoles una jornada con nubosidad variable, descenso de la temperatura y condiciones algo inestables en distintos puntos de la provincia. El dato principal del día pasa por la presencia de tormentas aisladas, aunque con una mejora parcial del tiempo con el correr de las horas.

La máxima será de 26° y la mínima de 14°, con vientos moderados del sudeste durante buena parte de la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se esperan lluvias en el Valle de Uco y sur de Mendoza en la madrugada.

En la cordillera, en tanto, se esperan precipitaciones hacia la noche, en un escenario que seguirá mostrando cierta inestabilidad en alta montaña.

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Para este mi&eacute;rcoles se espera en Mendoza una jornada inestable, aunque con mejora parcial de las condiciones meteorol&oacute;gicas.

Para este miércoles se espera en Mendoza una jornada inestable, aunque con mejora parcial de las condiciones meteorológicas.

En el adelanto para los próximos días, el jueves aparecerá con mejores condiciones, ya que se espera cielo parcialmente nublado, ascenso de la temperatura y una máxima de 27°, con mínima de 10°. El viernes, en cambio, mantendrá valores similares, con 27° de máxima y 12° de mínima, aunque volverá la nubosidad variable y se prevén precipitaciones en cordillera.

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