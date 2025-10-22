Julieta Poggio deslumbró en Hollywood con un vestido verde hot

No te pierdas el look de Julieta Poggio quien conquistó la alfombra roja de Paramount con un vestido verde esmeralda.

Julieta Poggio viajó a Los Ángeles para asistir a la avant premiere de A pesar de ti, producción de Paramount. Aunque no había revelado el motivo de su viaje hasta último momento, fue en sus historias de Instagram donde compartió las imágenes que confirmó su presencia en la red carpet, enfundada en un vestido verde esmeralda satinado.

La pieza, con corset estructurado y silueta tipo sirena, realzó su figura con precisión quirúrgica y proyectó una energía elegante, con un escote corazón, el brillo del tejido y la caída del vestido que juntos crearon un equilibrio entre glamour y naturalidad.

Para completar el look, la actriz optó por maquillarse y peinarse ella misma. Eligió un makeup en tonos cálidos, rubor rosa y labios nude, logrando una armonía perfecta con el color del vestido. En el pelo lució unas ondas suaves y definidas que le dieron ese aire de diva contemporánea, con un movimiento natural.

Los accesorios fueron mínimos, llevando un collar delicado con dije brillante, aros pequeños y anillos plateados. No necesitó más. Cada detalle reforzó la idea de que Juli se encuentra en un momento de plenitud creativa, consciente de su imagen y de lo que transmite.