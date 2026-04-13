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Gin tonic, amigos y Sociales en el otoño mendocino: ronda de fotos y buena energía

MDZ Estilo salió de ronda y descubrió que el gin tonic goza de muy buena salud y está en las preferencias de quien quiere compartir un buen momento con amigos.

Alexia Gutiérrez

Alexia Gutiérrez

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

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Maru Mena

¿Será el gin tonic el trago del otoño? Esta estación entrega una energía particular: en Mendoza, la belleza de los colores ocres y dorados unidos al cálido sol y al marco de la cordillera es maravillosa. A esto se suma el hecho de que, para los argentinos, salir a disfrutar un momento con amigos o en pareja no se negocia.

"Tiene que hacer mucho frío para que deje a un lado la costumbre de salir a por una copa con amigas una vez por semana", aseguró Cecilia, una abogada que disfrutaba un trago en Vistapueblo, Luján de Cuyo.

El gin tonic, ese cóctel compuesto de ginebra y agua tónica servida con hielo, es definitivamente uno de los preferidos. Además de ser un clásico, está presente en las elecciones de la mayoría de quienes hacen ese break para relajarse y disfrutar en una barra o una mesa con muchos afectos alrededor.

Social Ruffiano (1)
Marcos Arizu, creador de Ruffiano, un gin absolutamente mendocino.

Marcos Arizu, creador de Ruffiano, un gin absolutamente mendocino.

En 1811 el alemán Johann Jacob Schweppe creó un sistema para que el agua embotellada tenga burbujas de gas. En aquel entonces este nuevo descubrimiento se esparció por Londres y más tarde por todo Europa.

En el año 1873, debido al éxito que tuvo esta invención, es que decidieron agregarle quinina a la bebida: una sustancia natural extraída de un árbol. ¿Una curiosidad? La sustancia forma parte de un medicamento que se utilizaba para combatir la enfermedad de la "malaria".

Así se presentó gin Ruffiano

Ruffiano bar

En la ronda descubrimos a un Gin totalmente mendocino y con un nombre muy especial, que denota rebeldía. Su creador, Marcos Arizu, nos contó que ese nombre no apareció de manera inmediata, sino que fue más bien el resultado de una búsqueda identitaria: “Empecé a buscar un nombre que tuviera relación con mi forma de ser, y con el tiempo logramos encontrar el nombre Ruffiano”.

El proyecto se nutrió del trabajo colectivo y de un hallazgo íntimo, cuando entre papeles familiares aparecieron recetas del padre que funcionaron como punto de partida. “Encontramos recetas que había hecho nuestro papá y, a través de eso, yo saqué una para el Vermouth Ribella y Marcos sacó la inspiración para el Gin Ruffiano”, contó su hermana Marcela sobre el origen de estos productos que son un homenaje al padre fallecido hace 20 años. Un homenaje que es visible incluso en la imagen de ambas bebidas: “En la etiqueta está nuestro papá en chiquitito. Él tenía como una forma de pararse que era así, entonces agregamos la figura en homenaje a él".

Social Ruffiano (2)
El proyecto que recuperó recetas familiares y las transformó en un destilado moderno con impronta rebelde.

El proyecto que recuperó recetas familiares y las transformó en un destilado moderno con impronta rebelde.

Esa conexión con el pasado se volvió el motor creativo, y permitió que la nueva generación reinterpretara ese legado. En ese proceso participaron Marcos, su hermano Raúl, su hermana Marcela, Celeste Álvaro y otros integrantes que fueron fundamentales en la degustación y desarrollo.

Marcela Arizu, además, nos habló de la experiencia que buscan a la hora del consumo: “La filosofía es 'tomalo como quieras'; que encuentres la manera de cómo te gusta tomar el gin, y que nadie te diga cómo tenés que tomarlo”. Ruffiano no busca imponer una forma, sino abrir posibilidades, incluso desde lo sensorial.

Social Ruffiano (25)
Vistapueblo fue el lugar del debut de Ruffiano Gin, con degustaciones y experiencia gourmet.

Vistapueblo fue el lugar del debut de Ruffiano Gin, con degustaciones y experiencia gourmet.

En ese sentido, Marcos detalló el perfil aromático del gin, profundamente ligado a las frutas y a una búsqueda fresca y expresiva: “A mí me fascina lo que es la fruta, la naranja, el pomelo, la mandarina. Así que lo que hicimos fue tratar de combinarlo y lograr esa parte aromática que tiene Ruffiano”. A eso se sumaron los frutos rojos, especialmente en su versión más rosada, con arándanos y frutilla, ampliando el espectro gustativo.

Al mismo tiempo, el gin se presentó como un terreno abierto a la experimentación, donde especias como la pimienta o el clavo de olor también encontraron su lugar, aunque con una salvedad clara: “Yo diría que, en lo que es Ruffiano, no sé si le pondría algo, porque ya está aromáticamente perfecto”. Esa afirmación dejó ver la confianza en el producto, pero sin cerrar la puerta a la creatividad del consumidor o del bartender.

Ruffiano comienza su recorrido de manera gradual, ya disponible en Central de Bebidas y con planes de expansión hacia restaurantes y bares, manteniendo una lógica de crecimiento orgánico.

La noche en Pibä fue una síntesis de la historia, la familia, la identidad y diseño sensorial, donde Ruffiano se presentó como un gin que nació rebelde, que se toma como a cada uno le guste y que vino para quedarse, aunque sea para desordenar un poco las reglas del juego.

No te pierdas nuestra galería de fotos de Sociales:

Social Ruffiano (31)
Marcela y Marcos Arizu.

Marcela y Marcos Arizu.

Social Ruffiano (4)
Charly Manzano, Carolina Fourcade, Valeria Cubillos, Marcos Arizu y Ernesto Luquez.

Charly Manzano, Carolina Fourcade, Valeria Cubillos, Marcos Arizu y Ernesto Luquez.

Social Ruffiano (5)
Marcos, Marcela y Raúl Arizu.

Marcos, Marcela y Raúl Arizu.

Social Ruffiano (6)
Marcela Arizu, Marcos Arizu y María Celeste Álvaro.

Marcela Arizu, Marcos Arizu y María Celeste Álvaro.

Social Ruffiano (7)
María Celeste Álvaro, Florencia Castro y Carolina Mirón.

María Celeste Álvaro, Florencia Castro y Carolina Mirón.

Social Ruffiano (8)
Catalina Japáz, Juana García y Magdalena Sáez.

Catalina Japáz, Juana García y Magdalena Sáez.

Social Ruffiano (9)
Guadalupe Barbeito Arizu, Nacho Estrada Pappalarda, Constanza Gómez.

Guadalupe Barbeito Arizu, Nacho Estrada Pappalarda, Constanza Gómez.

Social Ruffiano (10)
Mariana Bonino de Arizu y Marcos Arizu.

Mariana Bonino de Arizu y Marcos Arizu.

Social Ruffiano (11)
Ivana Beltrame, Verónica Colombo, Dana Beltrame.

Ivana Beltrame, Verónica Colombo, Dana Beltrame.

Social Ruffiano (12)
Guillermo Anderegg, José Carrasco, María Laura Avena.

Guillermo Anderegg, José Carrasco, María Laura Avena.

Social Ruffiano (13)
Bea Avena, Lolo Mazzalomo y Fabiana Bekerman.

Bea Avena, Lolo Mazzalomo y Fabiana Bekerman.

Social Ruffiano (14)
Diego Aguinaga junto a Javier Murcia.

Diego Aguinaga junto a Javier Murcia.

Social Ruffiano (15)
Andrés López y Juan Barbeito.

Andrés López y Juan Barbeito.

Social Ruffiano (16)
Sebastián Arizu y Roberto Brugaleta Arizu.

Sebastián Arizu y Roberto Brugaleta Arizu.

Social Ruffiano (17)
Ignacio Vendrell, Agustina Barbeito y Julieta Arizu.

Ignacio Vendrell, Agustina Barbeito y Julieta Arizu.

Social Ruffiano (18)
María del Valle Aguinaga junto a Carla Prado.

María del Valle Aguinaga junto a Carla Prado.

Social Ruffiano (19)
DJ YANk.

DJ YANk.

Social Ruffiano (20)
DJ Discóvolo.

DJ Discóvolo.

Social Ruffiano (21)
Marcela Masutti y David Cacciamani.

Marcela Masutti y David Cacciamani.

Social Ruffiano (22)
Karina Larosa y Marcelo Moris.

Karina Larosa y Marcelo Moris.

Social Ruffiano (27)
Así fue el lanzamiento de Ruffiano Gin con degustación incluida.

Así fue el lanzamiento de Ruffiano Gin con degustación incluida.

Social Ruffiano (3)
Ruffiano Gin se lanzó en Mendoza y así se celebró.

Ruffiano Gin se lanzó en Mendoza y así se celebró.

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