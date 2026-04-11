La Ciudad de Mendoza refuerza la salud animal con servicios gratuitos durante abril

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza continúa fortaleciendo su política de salud pública al incluir la salud animal como un componente clave para el bienestar comunitario. Durante abril, el área desplegará una serie de servicios gratuitos destinados a vecinos de distintos sectores de la capital.

Las prestaciones disponibles incluyen castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas veterinarias básicas. La iniciativa busca promover el cuidado responsable de mascotas y prevenir enfermedades que puedan afectar tanto a los animales como a la población.

El esquema de atención se desarrollará mediante dispositivos fijos y móviles, lo que permitirá ampliar la cobertura territorial y facilitar el acceso a los servicios en distintos puntos de la Ciudad .

El Centro Veterinario ubicado en el barrio La Favorita funcionará del 1 al 30 de abril, de 8.30 a 12.30, y atenderá tanto a residentes de la zona como a vecinos de otros barrios. En este espacio se realizarán castraciones con turno previo, que deberán gestionarse exclusivamente a través de la línea 147. En tanto, la vacunación antirrábica y la desparasitación se brindarán sin turno, por orden de llegada.

Por su parte, las consultas veterinarias básicas se atenderán de manera espontánea los días martes, miércoles y jueves en horario matutino.

animales ciudad La Ciudad de Mendoza amplía los servicios veterinarios gratuitos con atención fija y móvil en abril. Prensa Ciudad de Mendoza

Móvil veterinario en el Parque Central

El Móvil Veterinario estará instalado en el Parque Central, en las inmediaciones de los juegos infantiles frente al Anexo MMAMM, hasta el 30 de abril inclusive. Funcionará de lunes a jueves, con atención a partir de las 14 horas, mientras que los viernes no prestará servicio.

Las castraciones requerirán turno previo a través del 147 y será obligatorio presentar DNI con domicilio en la Ciudad. Además, la persona que gestione el turno deberá asistir junto al animal.

En este punto también se ofrecerán vacunación antirrábica y desparasitación sin turno previo, aunque no se realizarán consultas clínicas.

Recomendaciones y condiciones para las intervenciones

Desde el municipio se recuerda que no se efectuarán castraciones en animales braquicéfalos o de tamaño mini debido a los riesgos que implican este tipo de intervenciones. Entre las razas contempladas se encuentran bulldog, pug, bóxer, shih tzu, chihuahua y persa, entre otras.

Asimismo, todos los turnos otorgados estarán sujetos a la evaluación final del profesional veterinario, quien determinará si el animal se encuentra en condiciones aptas para ser intervenido.

Este cronograma permite sostener una estrategia integral de atención, combinando servicios fijos y móviles para garantizar mayor alcance y accesibilidad en toda la Ciudad.