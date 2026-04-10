Llega "El Día del Arte" a Ciudad con más de 10 propuestas en una sola jornada

Este sábado 11 de abril, desde las 16, la Nave Cultural será el epicentro de una propuesta inédita: la primera edición de El Día del Arte , un festival multidisciplinario que reunirá distintas expresiones de la escena contemporánea mendocina en una jornada abierta y participativa.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre artistas, creadores y público, con una programación que incluye música, DJ sets, artes visuales, danza, teatro, cine y diseño. Con entrada mayormente gratuita, el evento se presenta como una plataforma para visibilizar la producción cultural local y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Lejos de un formato tradicional, El Día del Arte propone una experiencia dinámica: el público podrá moverse libremente entre salas, escenarios y espacios abiertos, eligiendo su propio recorrido.

Desde las 16, la Explanada Este se transformará en un punto de encuentro con feria de diseño de indumentaria y food trucks, mientras que en simultáneo comenzarán las actividades en el interior del predio.

Entre las propuestas destacadas se encuentran:

Actividades con entrada libre y gratuita

16hs – Explanada Este: Feria de diseño de indumentaria + food trucks

16 hs – Sala 1: Muestra de Artes Visuales

17hs – Sala 2: Proyección de cortos

18hs – Sala 1: Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza

18:30 hs – Sala 1: Compañía de Danza Ígneas – “Traición” (Dir. Natacha Gabrielli)

20hs – Explanada Este: LAMOLADORA

2hs – Explanada Este: DJ Set Santi Lima (New Rock Club) & Julieta Nasif

Dj Julieta Nasif Julieta Nasif.

Un cierre a cielo abierto con música y energía colectiva

El momento más convocante llegará hacia la noche, con un cierre al aire libre en la explanada. A las 20, el ensamble de percusión Lamoladora ofrecerá un espectáculo que combina ritmo, cuerpo y energía en vivo, convirtiendo el espacio en una experiencia sensorial colectiva.

Luego, desde las 21, el cierre estará a cargo de los DJ sets de Santi Lima (New Rock Club) y Julieta Nasif, con una propuesta musical que invita a extender la jornada desde la pista y la celebración.

Teatro y danza: las propuestas con entrada

Dentro de la programación también habrá actividades aranceladas, que amplían la oferta escénica del festival:

“Mujeres del mismo barro”, del Espacio Bailado, dirigida por Mariella Scherbousky (Sala 2, 19 h)

“Nerium Park”, obra teatral dirigida por Ariel Blasco (Sala 3, 19 h)

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Entradaweb.