El San Martín "vecino" vuelve a escena: Gustavo Capone presenta su obra en Godoy Cruz

Lejos del bronce y cerca del ciudadano: el historiador y columnista de MDZ llega al Planta Uno para desglosar la relación del San Martín con Mendoza. El evento es gratuito.

El General José de San Martín no solo fue el estratega que cruzó los Andes; fue, ante todo, un mendocino por elección, un gestor de lo público y un vecino preocupado por la higiene, la educación y el bienestar de su comunidad. Esa es la premisa que Gustavo Capone, historiador, docente y columnista de MDZ Radio y MDZ Diario, llevará a Librería de los Confines en Planta Uno este viernes 10.

La cita, que comenzará a las 20 con entrada gratuita, propone un viaje en el tiempo para reencontrarse con el hombre detrás del uniforme.

portada del libro de capone Un libro que nació para ser manual de identidad Lanzado originalmente en agosto de 2025 por la Ciudad de Mendoza, “San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo” no es un texto histórico tradicional. Es una cuidada recopilación de artículos que Capone ha publicado en diversos medios locales, ahora organizados temáticamente para ofrecer una narrativa orgánica y ágil.

El impacto de la obra fue tal que, en octubre del año pasado, la Cámara de Diputados de Mendoza lo declaró de interés mediante la resolución N° 491/2025, reconociendo su valor para reconstruir el tejido social y cultural de la provincia.

Los tres pilares de la obra Durante la presentación en Godoy Cruz, Capone desglosará los ejes que estructuran su investigación, dividida en tres capítulos fundamentales: