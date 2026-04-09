Ana Paula Bartolucci: por qué la mendocina fue clave en lanzamiento mundial de Chandon

La Jefa de Bodega Chandon Argentina es la mendocina Ana Paula Bartolucci , quien acaba de colaborar en forma protagónica con la Maison para el lanzamiento mundial de tres productos muy estudiados para un mercado de consumidores que cambia casi a la misma velocidad que la del parpadeo.

Colección Chandon Spritz abarca una selección de sabores e intensidades, desde el amargor de Cáscara de Naranja y Especias con un 11,5% de alcohol, hasta el de Frutos Rojos e Hibisco y Limón y Verbena, ambos con un 6% de alcohol.

Es un lanzamiento que sigue las tendencias en auge de consumidores que piden menos alcohol al de lo que conocemos como lo clásico. Es un lanzamiento que sigue las tendencias en auge de consumidores que piden menos alcohol al de lo que conocemos como lo clásico.

Un aspecto de la audaz jugada para la tradicional fábrica de las mejores burbujas es que esta nueva colección de Chandon es decididamente una creación de mujeres. Y que ellas conjugan los verbos que unen a los nuevos consumidores. Es más que un hilo de esperanza.

Por lo tanto estos productos llevan el sello de Ana Paula Bartolucci, de la aclamada mixóloga argentina Inés de los Santos y, la tercera del triángulo, es la Jefa de Chandon en California: Pauline Lhote.

Es una sinergia a tono con la época, los nuevos vientos del consumo de bebidas y de plasmar en hechos que el siglo XXI tiene progresivamente el sello de las mujeres, como nunca antes en la historia.

chandon argentina Ana Paula Bartolucci, la mixóloga argentina Inés de los Santos y Pauline Lhote, Directora de Enología y Viticultura de Chandon California. El power trío de la Maison.

Chandon

El Spritz es un cóctel de origen italiano, de la región del Véneto. Es la máxima bebida en el reino de los aperitivos. Además de ser refrescante, la condición esencial es que trae burbujas.

Es una breve introducción para conocer los detalles de la apuesta global que hace Chandon en estas horas. Es una breve introducción para conocer los detalles de la apuesta global que hace Chandon en estas horas.

La Colección Spritz de Chandon trae tres nuevos productos muy definidos en sus opciones: Cáscara de Naranja y Especias, Frutos Rojos e Hibisco (en Argentina la conocemos como rosa china), y Limón y Verbena.

Frutas frescas, hierbas, especias, amargos e incluso añadidos inesperados como las alcachofas, marcan el vuelo creativo del trío de féminas que han llevado su conocimiento y experiencia a otro nivel. Una mendocina, una porteña, y una francesa con residencia en Napa Valley, dieron vida a estas mezclas botánicas.

Chandon colección

Spritz

El trío citado superó una prueba complicadísima: volcó más de 65 años de maestría en la elaboración de vinos espumosos y 179 intentos de recetas, a lo largo de 6 años en cada botella.

Chandon vuelve a renovar la chapa de marca que promueve talentos e innovación.

"Nuestros enólogos pioneros exploran nuevas direcciones: está en nuestro ADN", reafirman.

El power trío de la industria del vino exploró el universo de la mixología. Allá fueron por la inspiración aromática para complementar su delicado arte. Añadieron nuevas y diversas opciones de sabor. Y los privilegiados que darán su veredicto serán los asistentes al clásico Grand Slam de Roland Garros.

Chandon Spritz

Argentina

Los macerados aromáticos de sabores naturales se obtienen mediante una extracción lenta de ingredientes crudos y secos, como cardamomo, genciana y vainilla. Todo esos procesos se realizan en Argentina y la mayoría en Mendoza.

El de naranja contiene cáscaras de naranja orgánicas frescas y secas de Tucumán, en el norte de Argentina, y una mezcla secreta de hierbas y especias. El de frutos rojos, frambuesas y grosellas negras cultivadas en la Patagonia, además de hibisco, romero y un toque de pimienta blanca. El de limón contiene ralladura de los cítricos orgánicos de Tucumán, verbena de las tierras altas de Catamarca, jengibre y alcachofa.

Los de menor valor alchólico brotaron como uvas Moscatel, bajas en azúcar, y un proceso de fermentación híbrido.El Spritz Naranja se elabora utilizando el método tradicional de fermentación en tanque. Está elaborado con uvas Chardonnay, Pinot Noir y Semillón, cepas de Mendoza.

Ana Paula Bartolucci, jefa de bodega Chandon Argentina, dice: “Como creadora original del Spritz Orange aprecio la combinación agridulce que da como resultado un excelente cóctel espumoso. Tiene un gran potencial para brindar alegría".

Y la enóloga mendocina confiesa: "Tenía muchas ganas de volver a crear esta bebida tan querida. Estoy encantada con las deliciosas nuevas versiones que Pauline y yo hemos creado”.

Su colega Pauline Lhote, agregó: “Tengo muchísima experiencia elaborando nuestros premiados vinos espumosos, pero solemos tener ganas de innovar de vez en cuando. A Ana Paula y a mí no hay nada que nos guste más que jugar con las reglas y categorías establecidas”.

Chandon actualmente se compone de seis bodegas interconectadas. Es un conjunto que lleva a la marca a tener la mayor propiedad de vino espumoso del mundo: son 1.400 hectáreas de viñedos primarios y 16 enólogos de siete nacionalidades diferentes.

Santé!