Contactarnos con seres queridos fallecidos: una experta revela cómo es posible

Una especialista en terapias alternativas describe cómo es el proceso de comunicación con las almas y la importancia de recibir sus mensajes para encontrar paz.

Celeste Rodal, especialista en terapias alternativas, mediumnidad y Tarot, propone un acercamiento sentido y profundo al fenómeno de la muerte, entendiéndolo no como un final, sino como una transición de plano. La experta relata que su conexión con los seres fallecidos comenzó en su temprana infancia, antes de los siete años, cuando percibía presencias que la interpelaban de manera natural, desde ver luces hasta personas que no están. Tras años de formación y aceptación de lo considera que es su don, hoy se dedica a facilitar encuentros que permitan a los dolientes recibir indicios de sus familiares o amigos.

El origen de una sensibilidad especial El camino de la especialista estuvo marcado por un proceso de reconciliación con sus propias capacidades. "Fue un proceso de mucho tiempo, de miedo y de rechazo al principio por mi formación religiosa". Rodal explica que en su infancia veía "personas que me hablaban y que cuando me daba la vuelta ya no estaban". Tras aceptar lo que le sucedía, decidió profesionalizarse hace seis años a través del Reiki y el Tarot. "Las respuestas de personas que ya no estaban acá, empezaron a hacerse más frecuentes", reveló Celeste y agregó: "Luego con los años empecé a no tenerle miedo a responderles o escucharlos, qué es lo que necesitaban o con quién necesitaban realmente conectar, si necesitaban ayuda o si necesitaban ver a algún familiar". Entonces comprendió que su labor es un servicio de acompañamiento, una ayuda, tanto para el que se fue como para el que se queda.

Septiembre, el mes para conectar con la espiritualidad. Te dejamos los detalles en la nota Foto: Freepik La especialista nos contó que la mediumnidad es una herramienta de sanación espiritual. Foto: Freepik Para la experta, los seres que han partido no se encuentran en un lugar inalcanzable, sino que comparten nuestro mismo campo energético, no desaparecen. "Las personas nunca se van, siguen en nuestro plano acompañándonos todo el tiempo, simplemente que no los podemos ver. Es muy importante que cuando alguien que amamos fallece nosotros los hagamos parte de nuestra vida. Nuestra conexión nunca desaparece, siempre estamos conectados". Celeste explicó que tras el fallecimiento los seres empiezan un proceso diferente: "Pueden estar sanando, o asimilando su muerte o su transición, hay personas que necesitan mas tiempo que otras para poder comunicarse o para poder elevarse. Hay quienes dejan muchas puertas abiertas en el plano físico por eso tienen la necesidad de primero cerrarlas, entonces necesitan comunicarse con un familiar, y este familiar empieza a percibir".

Según detalla, las manifestaciones pueden ser sumamente sutiles pero contundentes para quien está atento. "Un perfume, un sueño, un roce o una respiración" son algunas de las formas en que estas energías buscan manifestar su presencia y cercanía.

Celeste Rodal-Terapias alternativa Celeste Rodal explica las claves para contactar con seres queridos fallecidos. Foto: Julieta Caballero La ética en el contacto espiritual La mediumnidad requiere una gran responsabilidad y respeto por los tiempos del alma. "Toda persona puede desarrollar la mediumnidad o cualquier sistema de energía para poder ayudar a otro". Rodal advierte que las sesiones no deben realizarse de manera forzada, especialmente si el fallecido se encuentra en un estado de enojo o resistencia. "Hay personas que fallecen con mucho enojo y todavía tienen que trabajar eso para poder contactarlas". La prioridad siempre es el bienestar de la familia y evitar el morbo que suele rodear a lo paranormal.