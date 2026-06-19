¿Qué pasó un día como hoy? Estas son las efemérides del 19 de junio

El 19 de junio se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, entre otras efemérides que marcaron la historia.

Un 19 de junio nació el apodo de la selección masculina de rugby, conocida como "Los Pumas", entre otras efemérides clave.

Las efemérides del 19 de junio reúnen distintos acontecimientos históricos, nacimientos y hechos culturales que marcaron la historia en esta fecha. Además, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, instaurado por la ONU.

Entre las efemérides del 19 de junio se destaca el aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba. Foto: Facultad de Ciencias Químicas UNC Efemérides del 19 de junio: hechos destacados A lo largo de la historia, un 19 de junio ocurrieron eventos relevantes:

1613 – Se funda la Universidad Nacional de Córdoba, una de las más antiguas de América.

1764 – Nace José Gervasio Artigas, líder del federalismo rioplatense y figura clave de la independencia uruguaya.

1884 – Muere en Francia Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución argentina de 1853.

1965 – La selección argentina de rugby logra una histórica victoria ante los Junior Springboks en Sudáfrica: nace el apodo “Los Pumas”.

1978 – Aparece por primera vez el personaje Garfield en una tira cómica.

1991 – Pablo Escobar se entrega a las autoridades colombianas. Día Internacional del 19 de junio Se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, impulsado por la ONU para visibilizar esta problemática y promover acciones globales para su erradicación.

La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2008 para concientizar sobre la violencia sexual en contextos de guerra, honrar a las víctimas y reconocer a quienes luchan contra estos crímenes.