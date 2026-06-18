¿Abrirán los comercios mendocinos este sábado a pesar del feriado?

Este sábado se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, siendo feriado en todo el país. Cómo funcionarán los comercios mendocinos.

Este sábado 20 de junio se conmemora en la Argentina el Día de la Bandera debido al paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, por lo que por ley se establece feriado nacional en todo el territorio argentino. Sin embargo, el día patrio coincide con la víspera de un evento de suma importancia para los comercios: el Día del Padre.

Es por ello que desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys) informaron que, tras un relevamiento realizado, la totalidad de los comercios abrirán sus puertas y atenderán con normalidad.

“La decisión responde a la importancia que representa esta fecha para el sector comercial, al tratarse del día previo al Día del Padre, una de las jornadas de mayor movimiento y actividad económica del año”, señalaron desde la Cámara.

Los comercios mendocinos abrirán sus puertas pese al feriado. Alf Ponce Mercado / MDZ Por qué no se traslada el feriado del Día de la Bandera La Ley 27.399, la cual establece feriados y fines de semana largos, determina qué fechas pueden trasladarse y cuáles tienen carácter de inamovibles.

El 20 de junio, día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, es considerado un feriado inamovible al igual que el 24 de marzo, el 1 y el 25 de mayo, el 9 de julio o el 25 de diciembre, entre otros, por lo que debe conmemorarse el día de la semana que corresponde al calendario.