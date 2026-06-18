Junio se despide con dos fines de semana largos: qué se celebra

Aunque uno de los principales feriados nacionales de junio ya quedó atrás, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires todavía tendrán días no laborables antes de que termine el mes. Gracias a celebraciones locales, miles de vecinos podrán disfrutar de un fin de semana largo en distintos puntos del territorio bonaerense.

Los beneficios alcanzarán a trabajadores y estudiantes de determinados municipios, donde se realizarán actividades especiales por aniversarios fundacionales y otras celebraciones comunitarias.

El primero de los asuetos será en Ayacucho, donde el lunes 22 de junio fue declarado día no laborable por el 160° aniversario de la fundación de la ciudad. De esta manera, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de un fin de semana largo entre el sábado 20 y el lunes 22.

Además de los dos feriaddos nacionales, junio tendrá celebraciones locales que permitirán que muchos tengan un descanso extra.

Para la fecha se programaron distintas actividades culturales, deportivas y recreativas abiertas a la comunidad. Entre ellas se destacan una peña con artistas locales, una correcaminata aniversario, un concierto de tango, un desfile cívico y propuestas para seguir la actividad de la Selección Argentina.

El segundo caso se dará en Martínez de Hoz, localidad del partido de Lincoln, que celebrará el 112° aniversario de su fundación. Allí el día no laborable será el lunes 29 de junio, generando otro fin de semana largo para los vecinos alcanzados por la disposición.

A quiénes alcanzan los días no laborables

Los asuetos tienen alcance local y suelen beneficiar a trabajadores de la administración pública, establecimientos educativos y, en algunos casos, empleados del sector privado, siempre que las empresas adhieran a la medida dispuesta por cada municipio.

Feriados nacionales que quedan en 2026

Tras los feriados de junio, el calendario nacional todavía contempla varias fechas para lo que resta del año:

9 de julio: Día de la Independencia.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, mientras gran parte del país espera los próximos feriados nacionales, algunas localidades bonaerenses tendrán descanso extra gracias a celebraciones propias antes de finalizar junio.