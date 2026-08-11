"Mal tiempo": en qué zonas de Mendoza se esperan precipitaciones y hasta cuándo

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles una jornada con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y heladas parciales en Mendoza . También se esperan nevadas débiles en cordillera y una máxima cercana a los 14 ºC.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Viento: viento del sudeste leve desde las 15 hasta las 21 en zonas Este y Sur.

viento del sudeste leve desde las 15 hasta las 21 en zonas Este y Sur. Nubosidad: cielo seminublado en toda la provincia, con algunos claros despejados, condición que se mantendrá durante toda la jornada.

cielo seminublado en toda la provincia, con algunos claros despejados, condición que se mantendrá durante toda la jornada. Alta Montaña: mal tiempo, con precipitaciones débiles. Se prevé una mejora en las precipitaciones y en la nubosidad a partir de las 3 de la madrugada del jueves.

La situación de los pasos internacionales

Sistema Integrado Cristo Redentor: Cerrado hasta nuevo aviso.

Paso Pehuenche: Cerrado.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

El jueves, en tanto, se espera que la temperatura vuelva a bajar: la máxima sería de apenas 12 ºC. Las condiciones níveas en alta montaña se mantendrán los próximos días en Mendoza. El viernes mejora el tiempo y sube la temperatura, con una máxima de 15 ºC.