WhatsApp suma una nueva alerta para proteger las cuentas de posibles estafas
WhatsApp implementa una nueva alerta para dispositivos vinculados, una medida clave contra las estafas.
WhatsApp continúa incorporando herramientas para reforzar la seguridad de sus usuarios. En las últimas horas, la aplicación comenzó a informar sobre una nueva alerta vinculada a los dispositivos conectados, una función que busca evitar accesos no autorizados y posibles intentos de estafa.
La novedad fue comunicada a través del canal oficial de WhatsApp y está relacionada con la función de dispositivos vinculados, que permite utilizar una misma cuenta en varios equipos al mismo tiempo, como computadoras, tablets o teléfonos secundarios.
Cómo funciona la nueva alerta
Cuando una persona intente vincular su cuenta a un nuevo dispositivo, recibirá una notificación adicional para verificar que la acción realmente fue autorizada por ella. El objetivo es sumar una capa extra de protección frente a situaciones en las que ciberdelincuentes intentan engañar a las víctimas para obtener acceso a sus conversaciones mediante códigos QR falsos o métodos similares.
Si el usuario recibe una alerta sobre un dispositivo desconocido o detecta una ubicación que no reconoce, deberá seleccionar la opción "No vincular" para bloquear el acceso de inmediato.
Cuántos dispositivos se pueden vincular
Actualmente, WhatsApp permite conectar hasta cuatro dispositivos adicionales a una misma cuenta, lo que hace posible usar la aplicación en distintos equipos de forma simultánea sin necesidad de mantener el teléfono principal encendido o conectado todo el tiempo.
Desde la compañía también recomiendan mantener la aplicación actualizada para recibir las últimas mejoras de seguridad y correcciones de errores. Con esta nueva medida, WhatsApp busca reducir los intentos de fraude que usan la función de dispositivos vinculados como puerta de entrada para acceder a información personal.