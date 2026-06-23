Mark Zuckerberg anunció al próximo director de WhatsApp tras la salida de Will Cathcart

Los movimientos en los cuadros directivos de las principales corporaciones de conectividad digital marcan el rumbo de las plataformas que nuclean a miles de millones de usuarios. La empresa matriz Meta comunicó la designación de Kunal Shah como el nuevo conductor de WhatsApp , una determinación institucional orientada a potenciar los servicios de comunicación privada y las herramientas de transacciones comerciales a escala global.

El proceso de renovación en la cúpula ejecutiva establece el cierre de una etapa de expansión y el inicio de una gestión con fuerte impronta en los mercados asiáticos . El director saliente, Will Cathcart, coordinará las tareas de traspaso de funciones junto a su sucesor antes de integrarse a sus nuevas responsabilidades dentro de la organización. El flamante directivo proviene de ejercer el rol de director ejecutivo en la firma fintech CRED, una de las principales entidades de base tecnológica en la India.

La de India representa el territorio con mayor número de usuarios de la aplicación y uno de sus mercados más avanzados para la mensajería empresarial y los pagos, áreas que siguen siendo fundamentales para el futuro de la firma. El directivo de producto de Meta , Chris Cox, entabló los contactos directos con el empresario durante el proceso de selección de un perfil apto para administrar las necesidades de la comunidad global. El directivo posee una trayectoria en el sector financiero digital como inversor ángel en más de 250 empresas emergentes y ejerció cargos de asesoría en organismos de la industria de internet.

Los principales referentes de la organización respaldaron la designación y expresaron sus visiones sobre los desafíos de la aplicación en comunicados oficiales. Las precisiones de las autoridades reflejan las expectativas depositadas en la conducción entrante para los próximos períodos de distribución de software.

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg , manifestó: " Kunal Shah se unirá a Meta como el próximo líder de WhatsApp . Kunal convirtió a CRED en una de las empresas de tecnología más importantes de la India, y aporta la clase de mentalidad de constructor y perspectiva global que le será útil al dirigir la aplicación de mensajería más grande del mundo. Espero con ansias trabajar con Kunal para continuar haciendo de WhatsApp el mejor servicio para miles de millones de personas y millones de empresas".

El ejecutivo considera que esta experiencia en mercados masivos resultará vital para los objetivos corporativos de la firma.

"Me emociona darle la bienvenida a Kunal Shah como el próximo líder de WhatsApp. Es uno de los empresarios más respetados de la India y una voz prolífica sobre cómo las aplicaciones que creamos marcan una diferencia positiva en la vida de las personas. Tenemos la suerte de que nos guíe en esta próxima era de WhatsApp" declaró el director de producto en Meta, Chris Cox. "Me emociona darle la bienvenida a Kunal Shah como el próximo líder de WhatsApp. Es uno de los empresarios más respetados de la India y una voz prolífica sobre cómo las aplicaciones que creamos marcan una diferencia positiva en la vida de las personas. Tenemos la suerte de que nos guíe en esta próxima era de WhatsApp" declaró el director de producto en Meta, Chris Cox.

La mirada del nuevo conductor está puesta en el crecimiento de la plataforma a largo plazo. En línea con este planteo, el nuevo director de WhatsApp, Kunal Shah, declaró: "Si bien ha llegado muy lejos, la diferencia entre WhatsApp hoy y su potencial total es enorme. Espero con ansias trabajar con Mark, Chris y el liderazgo de Meta para el próximo paso en la trayectoria de WhatsApp".

Las declaraciones del CEO saliente de WhatsApp

La gestión de Will Cathcart expandió el cifrado de extremo a extremo para asegurar la privacidad de más de tres mil millones de usuarios. Meta

El cierre de la etapa previa deja una estructura robusta según los propios indicadores de la compañía tecnológica. Para finalizar, el conductor saliente, Will Cathcart, aportó su mirada sobre el estado de la infraestructura al afirmar: "WhatsApp está en la posición más fuerte en la que ha estado. Sentí que era el momento adecuado para dar un paso atrás. Estoy muy emocionado de ver lo que Kunal y nuestro increíble equipo contiúan construyendo".