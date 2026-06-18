WhatsApp prepara un cambio histórico para los audios: así será la nueva función

WhatsApp continúa renovando su plataforma y trabaja en una función que promete modificar la manera en que millones de personas envían mensajes de voz. La actualización busca simplificar el proceso de grabación y ofrecer una experiencia más rápida e intuitiva para los usuarios.

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo avanza en el desarrollo de una nueva herramienta que cambiará la forma tradicional de grabar audios. Según trascendió a partir de versiones de prueba de la plataforma, los usuarios podrán iniciar una grabación con un solo toque, sin necesidad de mantener presionado el botón del micrófono o deslizarlo para activar el modo manos libres.

Hasta ahora, quienes deseaban enviar una nota de voz debían sostener el botón durante toda la grabación o bloquear manualmente la función para continuar hablando. Con la nueva actualización, el sistema comenzará a grabar automáticamente tras un único toque, simplificando el procedimiento y reduciendo pasos innecesarios.

La novedad permitirá además revisar el audio antes de enviarlo y decidir si se comparte o se elimina. Esta característica estará disponible tanto en conversaciones individuales como en grupos y canales, ampliando las posibilidades de comunicación dentro de la plataforma.

Especialistas que siguen de cerca las actualizaciones de la aplicación señalan que el objetivo principal es hacer más intuitiva la grabación de mensajes de voz, especialmente para quienes envían audios largos con frecuencia. La compañía busca unificar funciones y facilitar el acceso a herramientas que hasta ahora requerían acciones adicionales por parte del usuario.

El cambio se suma a otras mejoras recientes enfocadas en los mensajes de voz, como la posibilidad de transcribir audios a texto y las opciones de privacidad para controlar cómo se comparten determinados contenidos.

Por el momento, la función se encuentra en fase de pruebas y todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento para todos los usuarios. Como suele ocurrir con las novedades de WhatsApp, la herramienta podría desplegarse primero en versiones beta antes de llegar de manera gradual a dispositivos Android e iPhone.

Con esta actualización, WhatsApp apuesta a seguir perfeccionando una de las funciones más utilizadas dentro de la plataforma y adaptarse a los hábitos de comunicación actuales, donde los mensajes de voz ocupan un lugar cada vez más importante en las conversaciones digitales.