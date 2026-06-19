Paso a paso: qué hay que hacer si te hackean WhatsApp y tu cuenta

El robo de cuentas en aplicaciones de mensajería como WhatsApp es una problemática cada vez más frecuente. Ciberdelincuentes buscan acceder a perfiles ajenos para suplantar identidades, pedir dinero a contactos o difundir contenido fraudulento. Frente a este escenario, conocer cómo actuar puede marcar la diferencia entre recuperar el control rápidamente o perderlo durante días.

Uno de los errores más comunes que facilita estos ataques es compartir el código de verificación que llega por SMS. Según especialistas, este método es utilizado habitualmente en engaños donde el atacante se hace pasar por un conocido o una empresa. Por eso, se recomienda no compartir nunca estos códigos y activar la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de seguridad.

Si un atacante logra iniciar sesión en tu cuenta desde otro dispositivo, WhatsApp cerrará automáticamente la sesión en tu teléfono. Esta suele ser la primera señal de alerta. En estos casos, la solución más inmediata es volver a iniciar sesión con tu número para recibir un nuevo código de verificación y recuperar el acceso.

Cuando el sistema bloquea temporalmente el envío de SMS, existe una alternativa: solicitar una llamada automática que dicta el código de verificación. Este método puede requerir varios intentos antes de funcionar correctamente.

Otra opción es contactar directamente con el soporte de WhatsApp mediante correo electrónico para solicitar la desactivación de la cuenta. Una vez procesada la solicitud, se cerrarán todas las sesiones activas, expulsando al intruso.

El hacker activa la verificación en dos pasos

Este es el caso más complejo. Si el ciberdelincuente configura su propio PIN de verificación en dos pasos, el usuario pierde la posibilidad de acceder inmediatamente a la cuenta. En esta situación, WhatsApp establece un período de espera de hasta siete días antes de permitir un nuevo intento de recuperación.

Durante ese tiempo, la única alternativa es contactar con el soporte técnico y esperar la resolución del caso, lo que puede demorar dependiendo de la verificación de identidad requerida.

Para evitar este tipo de incidentes, los expertos recomiendan activar siempre la verificación en dos pasos y desconfiar de cualquier mensaje o llamada que solicite códigos de acceso. También es importante recordar que WhatsApp permite iniciar sesión desde distintos dispositivos, lo que, aunque facilita su uso, también abre la puerta a ataques si no se toman precauciones.