WhatsApp: qué es el punto verde al lado de la foto de perfil de cada usuario

WhatsApp prepara un nuevo indicador visual para mostrar quién está conectado, con un puntito verde al lado de la foto de perfil de cada usuario.

La aplicación de mensajería WhatsApp se encuentra probando un punto verde en los perfiles que permitirá identificar rápidamente cuándo un contacto está en línea. La función ya está disponible para algunos usuarios de la versión beta de Android. Los detalles.

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta que busca facilitar la interacción entre usuarios mediante un indicador visual de conexión en tiempo real. Se trata de un pequeño punto verde que aparecerá junto a la foto de perfil de los contactos que se encuentren utilizando la aplicación en ese momento.

WhatsApp con novedades para cambiar el "en línea" La novedad fue detectada en versiones beta de la aplicación para Android y representa un cambio en la forma en que los usuarios pueden saber si una persona está disponible para conversar. Hasta ahora, la única manera de verificar si alguien estaba conectado era ingresar al chat y observar la leyenda “en línea” debajo de su nombre.

Según las pruebas realizadas, el nuevo punto verde aparecerá inicialmente en la pantalla de información del contacto, accesible al tocar su nombre o fotografía dentro de una conversación. De esta manera, la plataforma busca ofrecer una referencia más rápida e intuitiva sobre la actividad de los usuarios.

Sin embargo, la función respetará las configuraciones de privacidad existentes. El indicador solo será visible en aquellos perfiles cuyos propietarios permitan mostrar su estado en línea. Quienes hayan optado por ocultar esta información no exhibirán el punto verde, incluso si están utilizando la aplicación.