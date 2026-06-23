WhatsApp: cómo hacer que tus mensajes desaparezcan solos después de enviarlos

WhatsApp ofrece la posibilidad de programar la desaparición automática de mensajes, una herramienta útil para mantener la privacidad de las conversaciones.

WhatsApp tiene muchas funciones que a veces no utilizamos porque desconocemos su existencia y, sin embargo, suelen ser muy útiles. Una de ellas son los mensajes temporales. Se trata de una opción ya disponible en la aplicación que permite programar la desaparición automática de los mensajes enviados, sin necesidad de borrarlos manualmente.

Cómo funcionan Una vez activada la función, los mensajes nuevos del chat se eliminan automáticamente después del tiempo que elija cada usuario: 24 horas, 7 días o 90 días. El cambio solo afecta a los mensajes enviados a partir de ese momento, no a los anteriores. Es una función especialmente útil para quienes buscan más privacidad o quieren liberar almacenamiento en el dispositivo.

La función se puede activar en chats individuales o grupales y cualquier participante puede hacerlo, salvo que el administrador lo restrinja. Foto: Archivo Cómo activarlos La función se puede activar en chats individuales o grupales. Para configurarlos como opción predeterminada en todos los chats individuales nuevos, hay que ir a Ajustes, luego Privacidad, seleccionar Duración predeterminada y elegir el tiempo deseado.

Algunos detalles que conviene conocer de los mensajes temporales Hay varios puntos importantes a tener en cuenta antes de activar esta función. Si alguien no abre WhatsApp durante el período establecido, el mensaje desaparecerá igualmente del chat, aunque la vista previa de la notificación puede seguir visible hasta que la persona abra la aplicación.

Si un mensaje temporal se reenvía a un chat que no tiene esta función activada, el mensaje no desaparecerá en ese chat. Lo mismo ocurre con las respuestas: cuando se cita un mensaje temporal en una respuesta, el texto citado puede seguir visible aunque ya haya pasado el tiempo de duración.