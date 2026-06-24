Brutal terremoto de 7,5 en Venezuela generó fuertes destrozos: alerta de tsunami en algunos países

Un fuerte terremoto azotó este miércoles por la tarde Venezuela, generando fuertes destrozos y evacuaciones masivas tras el derrumbe de varios edificios.

Un terremoto de magnitud 7,5 se registró este miércoles en Venezuela, un movimiento que fue percibido en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). De todas formas, algunas localidades se vieron más afectadas que otras, con fuertes derrumbes de algunos edificios.

El epicentro del movimiento se dio específicamente se ubicó en el municipio de Montalbán, estado de Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas. Donde la capital también fue una de las más afectadas.

Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros, lo ayudó a que se sintiera con tanta magnitud en la superficie. Incluso, el movimiento se sintió en Colombia.

Alarma en Caracas y reportes de daños En Caracas, numerosos habitantes salieron a las calles para resguardarse durante el fuerte sacudón. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de viviendas en las que el movimiento provocó la caída de distintos objetos, desprendimiento de los edificios e incluso algunos derrumbes. Además se reportaron cortes de luz e interrupciones en los servicios de internet y telefonía.

Por el momento se desconoce la cantidad de heridos o víctimas fatales tras este fuerte terremoto en Venezuela, que afectó a buena parte del país.