Avanza un frente frío y se espera una fuerte caída de temperatura en el centro del país
Tras el calor extremo, el miércoles avanzará un frente frío con viento sur y se espera un marcado descenso en las temperaturas en la región central.
El centro del país atraviesa horas de transición. Luego de jornadas sofocantes en el norte patagónico —con picos de 37°C en Río Negro y Neuquén— y tormentas fuertes en el AMBA y la región pampeana, un frente frío avanza desde la Patagonia y se espera un marcado descenso de temperatura desde la medianoche del martes en la región central.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso térmico comenzará a sentirse en las primeras horas del miércoles, con viento persistente del sur y una baja marcada de las máximas. Donde el lunes se registraron 35° a 37°, las temperaturas caerán a valores cercanos a los 22°, con noches frescas y ambiente más estable.
Te Podría Interesar
Avance del frente frío
Para el miércoles, en el centro del país se prevé mejora progresiva, aunque todavía con nubosidad variable y posibilidad baja de chaparrones aislados en el este bonaerense. El norte argentino continuará caluroso e inestable, con probables tormentas dispersas.
En paralelo, un profundo ciclón sobre el Mar Argentino mantiene alerta por viento fuerte en el este de Chubut, Río Negro, sudeste de La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires. Las ráfagas podrían superar los 90 km/h en sectores patagónicos y rondar los 70 km/h en la costa bonaerense, con oleaje intenso y crecida del mar.
Desde el jueves, el aire más fresco se afianzará sobre la región central, consolidando un cierre de febrero con temperaturas más moderadas y condiciones más estables.