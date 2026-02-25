El CIN redobla la presión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y revisar el Presupuesto 2026 para frenar la caída salarial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a exigir este miércoles al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, y la convocatoria urgente a paritarias docentes y nodocentes para recomponer la pérdida salarial acumulada en 2024 y 2025, y la que —afirman— continúa en 2026.
A través de un comunicado difundido en redes oficiales, el organismo que nuclea a las universidades públicas advirtió que no se trata únicamente de una discusión presupuestaria sino del respeto al marco normativo aprobado por el Congreso.
Señalaron, además, que el Poder Ejecutivo mantiene suspendida la aplicación de la ley mediante un decreto cuya constitucionalidad fue objetada en la Justicia.
El CIN reclama pautas de actualización
En el documento difundido, el organismo remarca que "es fundamental establecer las pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de montos destinados a becas estudiantiles".
"Como expresamos la semana pasada, no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación", indicaron en dicho comunicado mostrando que las universidades públicas se encuentran en estado de alerta y emergencia.