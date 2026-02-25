El CIN redobla la presión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y revisar el Presupuesto 2026 para frenar la caída salarial.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a exigir este miércoles al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, y la convocatoria urgente a paritarias docentes y nodocentes para recomponer la pérdida salarial acumulada en 2024 y 2025, y la que —afirman— continúa en 2026.

A través de un comunicado difundido en redes oficiales, el organismo que nuclea a las universidades públicas advirtió que no se trata únicamente de una discusión presupuestaria sino del respeto al marco normativo aprobado por el Congreso.

Señalaron, además, que el Poder Ejecutivo mantiene suspendida la aplicación de la ley mediante un decreto cuya constitucionalidad fue objetada en la Justicia.

comunicado del cin El CIN reclama pautas de actualización En el documento difundido, el organismo remarca que "es fundamental establecer las pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de montos destinados a becas estudiantiles".