"La justicia federal nos dio una luz de esperanza a las universidades públicas"

Alpa mantuvo una entrevista exclusiva con MDZ en la que hizo un balance del año 2025 al que calificó como muy duro. Con el fallo judicial a favor de las universidades está convencido que se abre una buena perspectiva para el 2026. Espera que, si el gobierno apela, la Cámara ratifique el fallo.

La justicia le ordenó al presidente Milei a disponer de los fondos para el financiamiento de las Universidades, si bien el Ejecutivo Nacional puede apelar, ¿coincide en que es una primera batalla ganada por el Consejo Interuniversitario Nacional?

- Sí. Seguramente el gobierno va a apelar. Hay una ley vigente que había sido apelada, había sido ratificada y por lo tanto lo lógico era eso. Hay una ley que dice que se debe actualizar los sueldos de los docentes y no docentes porque esto es fundamental para las personas y lo tiene que hacer ahora; pero bueno, como vos bien decís, el gobierno va a apelar y esto va a llevar un tiempo mucho más largo. Pero capaz que para febrero podemos tener alguna respuesta, es decir antes que comience el primer cuatrimestre.

- Mientras tanto, hasta hace unos días estábamos peor porque no teníamos nada y estamos ejecutando la Ley de Financiamiento y a su vez el presupuesto aprobado que tiene los 4.8 billones de pesos. Este fallo nos da una lucecita de esperanza que esto tenga que revertirlo y algunos comentarios ya hemos escuchado de empezar a plantear partidas para que se empiece a discutir este aumento que es casi el 70% que seguramente en paritarias se puede ir hablando para que sea algo lógico

Sueldos igual inflación

¿Cuál es el aumento que ustedes creen que tiene que ser el lógico?

_ Lo que planteamos siempre no es que estamos aumentando algo, sino como pasa en todo lugar del mundo. En principio hace 15 días en Colombia se aprobó una ley que especifica que se actualicen los sueldos según el índice de la inflación o para que no se baje los sueldos, porque todos sabemos que en la Argentina se aumenta por debajo la inflación, los sueldos bajaron un 45% en 24 meses. Eso es lo que hay que recuperar y debe ser de golpe. Además no solamente las universidades están en una situación crítica, sino también el tema discapacidad que tiene fallos judiciales

Año muy duro

¿El 2025 fue un año duro?

- Sí. Fue un año duro porque es difícil cuando vos discutís con la sensación de cuando no quieren financiar lo que es lógicamente financiable que podemos discutir un montón de cosas y siempre estamos dispuestos para discutir todas las cosas. Nada es perfecto y todo es opinable, pero cuando a vos te reduce todo el presupuesto en un 45% en realidad lo que están diciendo es que no querés a la universidad pública. No querés que nuestros jóvenes tengan un título universitario. No querés la formación para que las empresas tengan las profesiones que necesitan de acá a unos años para crecer. Entonces, la pregunta es, ¿no querés crecer como país tampoco?, Estamos de acuerdo que la variable económica hay que estabilizarla, pero tampoco a costa de destruir un futuro.

¿qué perspectivas ves para el 2026?

- Si me llamabas hace unos días atrás decía, "muy malas porque la Ley de Financiamiento Universitario no se está cumpliendo y porque el presupuesto se aprobó con los mismos valores que veníamos hasta ahora, con lo cual íbamos a seguir perdiendo contra la inflación en el 2026. Este fallo judicial que va sobre una de las partes, porque eso es una cautelar, por eso la velocidad que es sobre los salarios de los docentes y no docentes, abre una perspectiva distinta en cuanto a que el gobierno diga, ´bueno, tenemos que empezar a cumplir también el fallo judicial. Seguramente van a esperar hasta febrero o marzo. Si la Cámara ratifica el fallo van a tener que empezar a aplicarlo y por lo menos sentarse a discutir en paritarias; entonces veo una lucecita al final del túnel que no es la del tren que viene de frente, sino una lucecita de salida. El gobierno debe entender que no hay nadie que quiera enfrentarlo políticamente, sino que queremos defender el futuro del país

4,8 billones no alcanzan

¿A cuánto asciende el presupuesto que tienen asignado para las universidades para el 2026?

- A 4.8 billones, que es el enviado por poder ejecutivo, el CIN pidió que la universidad siga teniendo la misma estructura, pero con la actualización el planteó es un presupuesto universitario de 7,2 billones de pesos.

De ese dinero más del 90% es destinado a sueldos, o sea, que no te queda nada para investigación, ni infraestructura…

- Correcto. Eso es para sueldos y mantenimiento operativo de las universidades; no incluye ni obras nuevas, ni i ciencia y técnica, que históricamente venía por el Ministerio de Ciencia y Técnica y eso es otra discusión, porque lo que sí pareciera que va a salir es la eliminación de la ley que garantizaba la fuente de financiamiento hacia ciencia técnica. Hay tres leyes que ya habían sido enviadas originalmente de financiamiento que se quieren destituir. Una es garantizar un 6% del PIB de la educación en general; otra que es gravísima fundamentalmente es asegurar el no desfinanciamiento para escuelas técnicas, que son la salida laboral más rápida que se tiene y la tercera tiene que ver con la de ciencia y técnica que garantizaba una inversión justamente en investigación y en ciencia y técnica. Le agregaron después eliminar las Leyes de financiamiento universitario y de discapacidad.

¿Crees que vamos hacia la desregulación del sistema educativo?

-Hay un proyecto que es de desregulación del sistema educativo en general. Creo que todas las provincias están totalmente en desacuerdo, en retroceder. Desregular creo que sería ir para atrás porque va a retroceder en todos los índices de alfabetización. En el tema de educación superior creo que también es un error porque lo que va a pasar es que el sistema privado, que hoy tiene unos 500 000 estudiantes podrá aumentar a 600 000, pero nunca va a tomar a los 2 millones de estudiantes del sistema público; con lo cual, lo que va a suceder es que se destruirá la capacidad y la calidad técnica que tenemos como sistema que hemos demostrado con cualquier graduado nuestro que va en el mundo y que tiene las puertas abiertas

“Quiere destruir todo lo que sea Estado”

¿Crees que se puede llegar a volver a arancelar la universidad pública como sucedió en el último gobierno militar?

- Yo creo que Milei todo lo que sea Estado lo quiere eliminar, lo dijo muy claro, dentro de eso está la universidad pública. Las marchas en favor de la universidad púbica dejaron en claro que la universidad pública es algo que funciona bien

Días pasados hubo un importante reconocimiento al trabajo de investigación que viene haciendo el CONICET. ¿Cuál es tu opinión?

- Es un reconocimiento de lo que es la inversión pública realizada, porque además si no hubiera sido por el con CONICET, ni siquiera conocemos el fondo del mar argentino, porque acá no va a haber empresas que salgan a ver nuestra fauna y flora marina salvo que quieran buscar petróleo o alguna otra cuestión. la sociedad le dijo al gobierno ´esto es lo que queremos, esto es nuestra realidad, esto es lo que queremos como país´