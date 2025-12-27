Tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, Luis Caputo apuntó contra los bancos con un exabrupto: "Romper las p..."

Horas después de que el Congreso sancionara el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal , el ministro de Economía, Luis Caputo , destacó la puesta en vigencia de la norma con una particular crítica a los controles de los bancos.

El titular del Palacio de Hacienda usó su cuenta cuenta de la red social X y apuntó contra las entidades financieras privadas. “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p...), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, expresó.

“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, agregó el funcionario.

El miembro del Gabinete respondió a una publicación que decía “Ahora que tenemos una ley de inocencia fiscal, el sistema de información de ARCA y UIF ya no pide información, espero que los compiance del mercado no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro, no rompan más”.

Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0

El presidente Javier Milei se acopló a la defensa de la nueva ley . El líder libertario indicó que la ley de Inocencia Fiscal "restaura un principio constitucional básico". En ese sentido, aseguró que la anterior norma consideraba a los contribuyentes como "culpables hasta que demostraran lo contrario".

“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia y por eso adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, enfatizó.

En qué consta la nueva ley de Inocencia Fiscal

Se trata del proyecto de ley Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como "inocencia fiscal". El objetivo es simplificar los procesos impositivos promover la regularización de los dólares que se encuentran fuera del sistema financiero, es decir, el "canuto" de los ahorristas, mediante una simplificación impositiva y elevando los montos punibles de evasión fiscal para bajar la conflictividad judicial.

Se introducen cambios en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, con el objetivo de redefinir los criterios de control y sanción. Además, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada orientado a facilitar el cumplimiento tributario y reducir la carga administrativa para los contribuyentes.

El régimen establece un tope de adhesión de hasta 10.000 millones de pesos en patrimonio y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales o justificar consumos. En ese esquema, ARCA liquidará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos declarados, sin considerar el crecimiento del patrimonio, y aplicará las deducciones correspondientes según los gastos informados.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, sostuvo que el proyecto “busca recuperar la confianza ciudadana en el sistema tributario, simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno más equitativo y eficiente”, con una mayor prioridad al pago voluntario y una fiscalización más selectiva.