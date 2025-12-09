El CIN alerta por el desmantelamiento del sistema científico y exige restituir los fondos anulados

En un duro comunicado , el Consejo Interuniversitario Nacional ( CIN ) encendió todas las alarmas sobre la situación del sistema cientifico del país. El organismo que reúne a las universidades públicas rechazó de manera categórica las recientes decisiones de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

El comunicado, fechado el 9 de diciembre de 2025 y firmado por el presidente del CIN, Oscar Alpa, y su vicepresidente, Franco Bartolacci, cuestiona tres decisiones en particular: la anulación de los PICT 2022 ya adjudicados, el cierre definitivo de la convocatoria PICT 2023 y la imposición de un nuevo esquema de financiamiento que reemplaza al sistema competitivo histórico.

Según el CIN, estas resoluciones impactan de lleno en la continuidad de investigaciones en curso y ponen en riesgo la supervivencia de equipos consolidados en universidades de todo el territorio. El organismo advierte que, al suspender su herramienta principal de financiamiento regular y federal, la Agencia deja al sistema científico sin “un soporte previsible indispensable para su desarrollo”.

La preocupación no es menor: las universidades aseguran que la falta de fondos ya provocó un deterioro crítico en áreas estratégicas, afectando experimentos en marcha, la formación de jóvenes investigadores y la estabilidad institucional de laboratorios y centros de estudio. En palabras del comunicado, privar al país de un mecanismo estable de apoyo significa dejarlo “sin una política científica activa y sostenible”.

Aunque el CIN reconoce la utilidad de las iniciativas orientadas a la vinculación con el sector productivo, aclara que estos instrumentos “no pueden sustituir” a los programas estructurales, ni por su alcance ni por sus montos. La ciencia básica —insisten— es el punto de partida para cualquier desarrollo económico, social o tecnológico de largo plazo.

El documento también recurre a una comparación global: “Ningún país desarrollado ha abandonado su sistema científico-tecnológico; por el contrario, todos han fomentado su crecimiento”, subraya la declaración, alertando que Argentina no puede apartarse de esa tendencia sin comprometer seriamente su futuro.

Demandas del CIN

Por todo esto, el CIN demanda una respuesta inmediata. El Consejo insta a las autoridades nacionales a reponer los instrumentos de financiamiento cancelados y a abrir una mesa de diálogo institucional urgente, capaz de reconstruir un escenario “estable, previsible y sostenible” para la ciencia argentina.

Mientras el clima de incertidumbre crece entre investigadores, becarios y docentes, el pronunciamiento del CIN busca poner el tema en la agenda política con un mensaje claro: sin recursos, no hay ciencia; y sin ciencia, no hay futuro.