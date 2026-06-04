Fundación Varkey y MDZ buscan a los docentes que están transformando la educación argentina

Fundación Varkey junto con MDZ llevan adelante la cuarta campaña nacional de vía pública que busca concientizar sobre la importancia de la tarea docente con historias y rostros reales. El objetivo de la iniciativa es que la sociedad reconozca a los grandes docentes .

Cada día, millones de chicos y jóvenes llegan a las escuelas argentinas para encontrarse con docentes que enseñan, acompañan, contienen e inspiran. Muchas veces su trabajo ocurre lejos de los reflectores, en silencio y en contextos desafiantes. Por eso, la campaña invita a toda la sociedad a reconocer a esos maestros y profesores que hacen una diferencia real.

A través de una convocatoria abierta, cualquier persona podrá nominar a un docente que considere inspirador. Un comité de selección elegirá a cinco educadores cuyas historias y rostros formarán parte de una gran campaña nacional de vía pública durante septiembre, el Mes de la Educación .

Desde su creación, la iniciativa ya ha recibido cientos de postulaciones de todo el país y ha permitido visibilizar historias de docentes que trabajan en grandes ciudades, pequeños pueblos, escuelas rurales y contextos de alta vulnerabilidad social. Cada edición alcanza a millones de personas mediante espacios publicitarios distribuidos en distintas provincias argentinas.

“Cuando hablamos de educación solemos concentrarnos en sus problemas. Necesitamos también reconocer a quienes todos los días transforman vidas desde el aula. Hay docentes extraordinarios en cada rincón de la Argentina y esta campaña busca ponerlos en el centro de la conversación pública”, señaló Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey para América Latina.

“En un contexto donde muchas veces predominan las malas noticias sobre la educación, creemos que también es fundamental visibilizar a quienes todos los días hacen las cosas bien y generan un impacto real en sus comunidades. Esta campaña busca poner en valor a esos docentes que, con compromiso y vocación, ayudan a formar personas libres, críticas y responsables. La educación es una de las herramientas más poderosas para transformar una sociedad y reconocer a quienes la sostienen es una responsabilidad colectiva”, señaló Álvaro La Fata, gerente de operaciones de MDZ.

“Desde MDZ entendemos que nuestro rol no es solamente informar, sino también impulsar conversaciones y acciones que aporten al bien común. Por eso acompañamos nuevamente esta iniciativa junto a Fundación Varkey, porque creemos que reconocer a los docentes es reconocer a personas que dedican su vida a enseñar, acompañar y construir futuro. Visibilizar estos ejemplos también ayuda a inspirar a toda la sociedad sobre el valor de la educación y el impacto que un gran maestro puede tener en la vida de miles de chicos y adolescentes”, expresó Sofía Majluf, jefa de Marketing de MDZ.

La convocatoria permanecerá abierta durante las próximas semanas y las nominaciones podrán realizarse de manera online a través de este formulario oficial de la campaña. Porque detrás de cada historia de aprendizaje suele haber un gran docente. Y reconocerlos también es una manera de fortalecer la educación.

Mirá el resumen de la campaña 2025 de Fundación Varkey y MDZ

Campaña Fundación Varkey y MDZ 2025 Fundación Varkey y MDZ reconocen a aquellos docentes que dejan una huella profunda en la vida de sus estudiantes y en sus comunidades. Fundación Varkey y MDZ

Los cinco docentes destacados en el 2025

Jackeline Hernández - docente Jackeline Hernández fue seleccionada para la campaña "Gracias docentes" de Fundación Varkey y MDZ.

Julieta Moreno - docente Julieta Moreno fue seleccionada para la campaña "Gracias docentes" de Fundación Varkey y MDZ. Rodrigo D'Angelo/MDZ

Jonatan Emanuel Fernández - docente Jonatan Emanuel Fernández fue seleccionado para la campaña "Gracias docentes" de Fundación Varkey y MDZ.

Olga Patricia Amaya - docente Olga Patricia Amaya fue seleccionada para la campaña "Gracias docentes" de Fundación Varkey y MDZ.