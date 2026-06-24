Viento Zonda: se prolonga la suspensión de clases presenciales en dos lugares de Mendoza
La Dirección General de Escuelas definió la suspensión de clases en dos ciudades de Mendoza debido a la intensidad del Viento Zonda.
Durante la tarde de este miércoles, la Dirección General de Escuelas (DGE) definió prolongar la suspensión de actividades presenciales en Malargüe a los turnos vespertino y nocturno, agregando también a la localidad de Uspallata, en Las Heras. La medida se debe a la intensidad del viento Zonda registrado.
La decisión alcanza a todas las modalidades y niveles de ambas zonas.
Las autoridades informaron que en los dos sitios las actividades deberán desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En el resto de la provincia el servicio educativo se brindará con normalidad.