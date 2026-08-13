La respuesta del Gobierno a los bomberos voluntarios tras reclamos, renuncia y heridos

Dos bomberos voluntarios resultaron heridos durante un incendio, varios cuarteles denunciaron problemas de comunicación y los aportes para combustible quedaron en el centro de la discusión. En medio de ese escenario, el presidente de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios , Oscar Sander, presentó su renuncia.

La situación se agravó después del operativo del 31 de julio, cuando el último episodio de viento Zonda provocó decenas de focos en distintos departamentos . El cuartel de Los Barriales advirtió que hubo fallas en la comunicación y en la coordinación del sistema de emergencias de la zona este.

Durante ese procedimiento, una autobomba de Los Barriales sufrió graves daños al ser alcanzada por las llamas. El cuartel también señaló que recibió apenas $6.000 para combustible, una suma que consideró insuficiente para sostener sus tareas. En General San Martín, el aporte informado fue de $20.000 para abastecer a ocho unidades.

Frente a este panorama, representantes de cuarteles de General San Martín, Los Barriales, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, San Carlos, Salto de las Rosas y otras localidades decidieron unificar sus pedidos. Entre sus reclamos aparecen el cumplimiento de la Ley Provincial 7.679, una mejora en el financiamiento y la actualización de los aportes para combustible.

Bomberos Voluntarios de distintos puntos de Mendoza unificaron sus reclamos y pidieron una audiencia con la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus.

También solicitaron cambios en el sistema de despacho del 911 y del Centro Estratégico de Operaciones, conocido como CEO. Los cuarteles plantearon que las comunicaciones y la coordinación deben ser más claras para evitar demoras o cruces durante una emergencia.

Apenas 24 horas después de una reunión entre los representantes bomberiles, llegó la renuncia de Sander. El dirigente comunicó su salida a las comisiones directivas de las asociaciones y explicó que tomó la decisión por la falta de colaboración dentro de la conducción. Además, sostuvo que la Comisión Directiva quedó acéfala y que su renuncia busca facilitar una normalización institucional.

La respuesta del Gobierno

El CEO de la zona Este comenzó a coordinar las emergencias bomberiles con radios TETRA y criterios comunes para cada operativo. Prensa Gobierno de Mendoza

Ante la presión de los cuarteles, el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, encabezó una reunión con representantes de la zona este. Allí anunció la ampliación del sistema de comunicaciones TETRA para alcanzar al 100% de los cuarteles de bomberos voluntarios que se encuentren operativos.

El plan contempla al menos tres dispositivos por cuartel y una frecuencia exclusiva para cada oasis. Además, cada oasis contará con un operador del 911 dedicado al despacho y la coordinación de los bomberos. La intención es evitar superposiciones y ordenar cada intervención desde el primer aviso.

Burrieza también confirmó la entrega inmediata de 120 equipos de radio disponibles en el Ministerio de Seguridad. La distribución ya comenzó en la zona Este, donde los cuarteles incorporaron nuevos dispositivos para comunicarse directamente con el CEO durante las emergencias. La implementación fue informada como parte de las medidas anunciadas para atender el conflicto.

Combustible y nuevo esquema operativo

Respecto de los aportes para combustible, Burrieza reconoció que algunos cuarteles recibieron saldos muy bajos durante la migración del sistema de entrega. Según explicó, ese problema correspondió a un mes y ya fue corregido. El funcionario afirmó que el monto mínimo actual es de $50.000 por vehículo y por mes, mientras que las partidas fueron duplicadas.

El aporte depende de la cantidad de unidades y de las salidas que realiza cada cuartel. La Provincia también estableció que los móviles utilizados en emergencias deben contar con seguro, choferes autorizados y estar registrados a nombre de la asociación. Burrieza aclaró que la asistencia no surge de un convenio, sino de una decisión del Ministerio, y aseguró que podrá aumentar si las necesidades operativas lo requieren.

La activación del CEO como punto coordinación

El Gobierno aseguró que elevó a $50.000 el piso mensual por vehículo y que entregará 120 radios a los cuarteles operativos. Prensa Gobierno de Mendoza

Desde este miércoles, el CEO de la zona Este funciona como cabecera para recibir, verificar, coordinar y despachar las novedades que necesiten recursos bomberiles. El esquema establece que cada cuartel debe informar la salida de la unidad, su llegada al lugar, las novedades del operativo, los pedidos de refuerzos, la finalización de las tareas y el regreso del móvil a disponibilidad.

Las medidas anunciadas buscan ordenar una estructura que durante las últimas semanas quedó expuesta por problemas de financiamiento, comunicación y coordinación. Mientras los cuarteles esperan que los cambios se sostengan en el tiempo, la Provincia aseguró que el objetivo es fortalecer el trabajo conjunto y evitar nuevos conflictos en medio de una emergencia.