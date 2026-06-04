Cúanto sale un funeral en Mendoza: desde opciones económicas hasta servicios VIP

El momento de despedir a un ser querido combina el duelo emocional con decisiones financieras complejas. En la provincia, los servicios para un funeral en Mendoza presentan una oferta muy amplia que se adapta a las necesidades y posibilidades de cada familia, con valores que varían según las características del sepelio y el destino final de los restos.

El mercado mendocino ofrece alternativas para diferentes presupuestos. En una cochería de renombre, un servicio básico que incluye ataúd de dos paneles con caja metálica, velatorio de hasta 24 horas, trámites municipales y traslado desde la zona de defunción cuesta 1.400.000 pesos. Si a esta opción se le suma el proceso de cremación, el valor asciende a 1.700.000 pesos.

Para quienes buscan una alternativa más económica y directa, existen opciones sin velatorio. Un servicio que incluye traslado, trámites y un ataúd ecológico con cremación arranca en los 750.000 pesos en casas de sepelios pequeñas, mientras que en empresas con mayor infraestructura este mismo esquema se ubica en torno a los 1.250.000 pesos (950.000 pesos más IVA).

La calidad de las terminaciones define la brecha de precios en los cofres. Si se desea mejorar el féretro básico, se deben calcular entre 200.000 y 300.000 pesos extras. En el segmento intermedio, un servicio que incluye un ataúd tipo cofre presidencial, traslado, trámites, velatorio y servicio de buffet alcanza los 4.500.000 pesos, mientras que las flores complementarias, como una corona, rondan los 400.000 pesos.

Esta industria, que en el país nuclea a unas 438 firmas registradas, funciona como un ecosistema silencioso. Detrás de las cocherías tradicionales opera una red de talleres de carrocerías fúnebres, fábricas de féretros, floristas y marmoleros, coordinados con el respaldo de seguros y obras sociales que buscan aliviar el bolsillo familiar ante un gasto imprevisto.

El mercado convencional y de alta gama

MDZ dialogó con Damián Gómez, integrante del área de comercialización funeraria de Organización Alarcón en Luján de Cuyo, quien brindó precisiones sobre las categorías del mercado actual. “Un servicio convencional con 4 horas de velatorio, con un servicio económico que va desde 1.450.000 a 2.750.000, varía la calidad del ataúd, el primer valor es con un ataúd semi lustre y el otro es uno lustrado categoría tipo 2”, explicó el experto.

ataúd, tumba, muerte, cajón, cementerio Los detalles de terminación y los herrajes definen los costos de los cofres dentro del mercado en Mendoza. Pexels

Los presupuestos se elevan de forma considerable cuando se ingresa al segmento premium de la industria. Según detalló el especialista, las opciones de máxima categoría presentan detalles de manufactura muy específicos. “Los servicios de alta gama oscilan entre los 3.500.000 y los 15.000.000 aproximadamente”, precisó Gómez respecto a los techos tarifarios del sector.

La personalización de estos cofres de lujo justifica su cotización en el mercado. “La calidad del servicio fino varía en la calidad de madera del ataúd, que puede ser roble o cedro, el lustrado, los tipo de barniz, la calidad del mismo, y las blondas, si son de raso, y aparte si es ataúd con tapa voladiza con otro tipos de herrajes, son aptos para nichos o mausoleos, por lo general los servicios finos van a mausoleo o para el destino final que la familia desee darle”, sumó Gómez, quien además remarcó: “El gasto es un homenaje al fallecido, la familia decide cuánto gastar sin importar el destino final”.

Damián Gómez experto en funerales "El gasto es un homenaje", asegura Damián Gómez al detallar la oferta de los servicios funerarios en nuestra provincia. Foto: Cortesía Damián Gómez

Costos extras por fisonomía y cremaciones

Damián también expresó que existen factores físicos del fallecido que modifican directamente el presupuesto inicial. Si la fisonomía excede los parámetros estándar de peso, los valores de los ataúdes aumentan entre un 40% y un 80%. Por ejemplo, un modelo número 16 (semi extraordinario) aplica el 40% de recargo, mientras que un servicio con ataúd de súper extra medida para un caso de obesidad mórbida oscila en los 5.000.000 de pesos. Además, en los servicios convencionales donde se realiza velatorio y posterior cremación, este último procedimiento se abona de forma separada y cuesta 475.000 pesos.

ataúd Además del sepelio, las parcelas y las tasas municipales forman parte del presupuesto que se necesita para despedir a un ser querido. Shutterstock

El destino final de los restos es otro ítem clave que varía según se elija el ámbito público o privado. En los cementerios municipales, el alquiler en comodato de una sepultura de tierra por 5 años cuesta entre 90.000 y 100.000 pesos, mientras que un nicho por el mismo período ronda entre los 160.000 y 200.000 pesos. En contraste, una parcela nueva en un cementerio parque privado de reconocido renombre cuesta unos 900.000 pesos (600.000 pesos de compra más gastos).

Al optar por cementerios del tipo parque privado, la erogación final se sitúa entre los 725.000 y el millón de pesos, ya que a la parcela se le deben adicionar los costos de apertura, inhumación, grabado de lápida y las tasas municipales correspondientes. El esquema tarifario también cambia según la ubicación interna de la parcela, existiendo sectores VIP con mantenimiento a perpetuidad que se comercializan en torno a los 4.000.000 de pesos.

Para los sectores vulnerables que no pueden afrontar estos costos, Damián Gómez refirió que el Estado cuenta con mecanismos de asistencia. “Los encargados de cubrir estos servicios sociales, donde la gente carece de los medios para afrontar el costo de un servicio de sepelio, es asumido a entera y plena voluntad de los municipios”, describió. El trámite se gestiona en las áreas de Desarrollo Social de cada comuna y cubre de forma básica el traslado, el ataúd y la sepultura de tierra en el cementerio municipal, generalmente sin sala velatoria.