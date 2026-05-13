De abrazar a Milagro Sala a ser el adalid de la batalla cultural de LLA con una Tesla Cybertruck

El diputado libertario que se paseó este miércoles por el Congreso con una Tesla Cybertruck de 100 mil dólares alguna vez abrazó la causa de Milagro Sala y compitió por el peronismo que reivindica la justicia social. Manuel Quintar, legislador nacional por Jujuy, quedó expuesto por una foto de alto impacto político: una camioneta eléctrica de lujo, ploteada con símbolos de La Libertad Avanza, estacionada en la Cámara de Diputados.

Quintar hizo campaña por el Frente de Todos bajo el lema “Transformemos la provincia y pongamos a Jujuy de pie”. En 2021 compitió por la lista 505 por un escaño en la Legislatura provincial. En esa etapa se presentó como candidato del peronismo jujeño y habló de salud, deportes y turismo como sus áreas de trabajo. También pidió “un voto de confianza” y sostuvo que Jujuy debía pensarse en una perspectiva de largo plazo.

De aquellos años quedó una imagen que hoy contrasta con su presente libertario. Quintar se fotografió con Milagro Sala, la dirigente social condenada a prisión por corrupción y convertida en uno de los símbolos del kirchnerismo. La Justicia dejó firme condenas por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, con una pena unificada de 15 años, aunque la defensa y sectores afines a Sala sostienen que se trató de persecución política.

Después llegó el giro. Quintar se pasó a las filas de La Libertad Avanza y se subió a la ola violeta que arrasó al país en 2023. El clímax de su conversión fue ir al Congreso de la Nación con su flamante Tesla Cybertruck y convertir ese gesto en una escena de batalla cultural. Según publicó él mismo, la camioneta está “a mi nombre” y fue comprada “con la mía”. En el mundo libertario ya lo ubican como un dirigente que aspira a ser candidato a gobernador de Jujuy.

El perfil de Quintar también está ligado al negocio privado de la salud en Jujuy. Su familia aparece vinculada desde los años noventa al manejo del sanatorio Los Lapachos, una clínica de San Salvador de Jujuy que volvió a quedar bajo la lupa por su historia política. Allí fue internada de urgencia Milagro Sala en junio de 2022 por una trombosis venosa profunda. La visitó entonces el presidente Alberto Fernández, que llegó a la clínica para respaldarla y cuestionar a la Justicia jujeña.

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La parábola política de Quintar condensa un recorrido frecuente en la Argentina reciente. Pasó de la boleta del Frente de Todos y la cercanía con una referente kirchnerista a la iconografía libertaria, la exposición patrimonial y el lenguaje de confrontación de Milei. El diputado hizo de su camioneta una marca. Ahora busca proyectarse en Jujuy. ¿Hará campaña con la Cybertruck?