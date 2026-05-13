El duro pronóstico de Roberto Cachanosky para el gobierno de Javier Milei: qué dijo el economista

Roberto Cachanosky volvió a cargar contra la gestión de Javier Milei . A un día de que se conozca la inflación del mes de abril, donde las proyecciones anticipan un número menor al de marzo, el economista puso la vista un poco más allá e hizo un duro análisis sobre la situación del país.

En diálogo con el programa Libre de Humo , de la 105.5 FM, MDZ Radio, Cachanosky reconoció que el dato de abril sería menor al de marzo, pero puso en tela de juicio las versiones en las que el Gobierno asegura que la inflación comenzará un camino descendente. En esa línea el economista cuestionó si el país tendrá en agosto un Índice General de Precios (IPC) que comience con 0: " Me parece que van a encontrar un piso en torno al 2%".

El análisis de Roberto Cachanosky en torno a la inflación

Según argumentó uno de los economistas más críticos de la gestión de Milei, al Gobierno todavía "le faltan varios ajustes de tarifas de servicios públicos". Además, explicó que el Banco Central "está emitiendo moneda para comprar dólares en el mercado y eso genera presiones inflacionarias". Si bien explicó que después dicha emisión "la sacan colocando bonos", detalló que la tasa de interés es tan alta que "la economía se está cayendo".

En esa línea, expuso que los salarios "crecen por debajo de la tasa de inflación, el consumo no mejora y por lo tanto los ingresos tributarios van cayendo en términos reales, esto obliga al gobierno a bajar cada vez más el gasto público y entramos ahí en una espiral donde puede ser que baje la inflación pero a costa de una brutal recesión".

Menos margen de ajuste para Milei

Sobre las acciones del Gobierno, Cachanosky dijo que si bien Milei puede seguir realizando ajustes, ya le queda menos margen. "El tema es si el ajuste que están haciendo es efectivo o no", cuestionó.

Según el economista, el ajuste no se debe realizar indiscriminadamente en todos los sectores, ya que hay algunos de ellos que requieren un aumento en la partida presupuestaria. En ese sentido puso como ejemplo a Salud y Seguridad. En contrapartida, sí dijo que habría que bajar el gasto en "todos los grupos de trolls que tienen en la Casa de Gobierno". "No es que tengo que bajar el gasto público horizontalmente. En un ajuste en serio, el gasto público tiene que bajar, pero no hay sectores que van a bajar mucho y otros que van a tener que subir algo. No es cuestión de motosierra, esto es cuestión quirúrgica", sentenció.

El futuro del gasto público

Sobre la afirmación del Gobierno que indica que hay un crecimiento dispar entre distintos sectores de la Economía, Cachanosky explicó que los sectores que se están moviendo son petróleo, gas, minería, intermediación financiera y el sector agropecuario, con la particularidad de que éste último, dijo, trabaja a gran volumen pero con poca rentabilidad.

Sin embargo, detalló que éstas actividades "no absorben mucha mano de obra directa". En esa línea, explicó que la construcción, el comercio o el turismo son el tipo de servicios que tienen mayor demanda de mano de obra. "Ellos están fuera de combate", remarcó, en referencia a esos rubros.

Un caso puntual es el de la construcción. El economista explicó que al no haber obras públicas la actividad está paralizada. En esa línea acusó que lo que está haciendo el gobierno de Milei "no es bajar el gasto público, es postergarlo... y cada vez más alto". Según detalló, el hecho de no realizarle mantenimiento a las rutas implica que en algún momento se tengan que hacer de nuevo.

También apuntó contra el mantenimiento de los ferrocarriles, de los que dijo que "se calcula que más o menos dos o tres descarrilamientos de trenes, de cargas por día. Como no hay pasajeros, no pasa nada, no ocurre ningún desastre y sigue la cosa, no aparece en los diarios. Pero el mantenimiento de las vías es descomunalmente malo".

La importancia de la infraestructura para el crecimiento

Cachanosky puso el foco en los trenes ya que aseguró que es el segundo medio de transporte más económico, por detrás de los barcos. La importancia que el economista le da a los medios de transporte radica en que son un eje central en la logística de las actividades exportadoras, que son justamente las que mayor desempeño tienen actualmente en la economía. "No les dan infraestructura adecuada, con lo cual le quitan competitividad a nivel internacional", sentenció.

Críticas al Súper RIGI

Tal como viene haciendo en los últimos días, el economista volvió a cargar contra el Súper RIGI que anunció el Gobierno. Según Cachanosky las inversiones no van a llegar al país y resaltó que todavía "no conocemos la letra final".

En esa línea, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que durante la presentación del programa dijo que no estaba definido el monto mínimo para aplicar. " Eso a mí me dio la pauta de que salieron a las apuradas a anunciar algo para tratar de taparlo de Adorni", criticó.

La confianza en Milei

Para Cachanosky, Milei no cumplió con sus promesas electorales. "Hubo dos cosas que prometió: dolarizar, cosa que no cumplió, al contrario... iba a cerrar el Banco Central y lo acababan de remodelar, pintar y no sé qué más. Y la otra era terminar con la casta, y lo que vemos es que son casta pura".

En esa línea, el economista recordó que durante su campaña Milei había dicho que iba a terminar con la corrupción y que el ajuste lo iba a "pagar la casta". En ese sentido, remarcó que en la práctica " lo están pagando los jubilados, la clase media, la clase baja".

Todo ese escenario, para el economista, propiciará que tome fuerza el kirchnerismo, el peronismo y que empiece a aparecer alguna otra alternativa. Actualmente las encuestas marcan que Milei está en un escenario de tener que competir para imponerse en las urnas. "Si necesitan competir y no les dan los números para demostrar que ganan en primera vuelta o lo que sea, ahí yo no diría no solo que se paran las inversiones, sino que la gente va a empezar a tomar posiciones defensivas en su patrimonio. Esto quiere decir que comprará dólares", aventuró.

"El problema es él": la dura sentencia de Cachanosky

El economista fue contundente al señalar que el problema del gobierno radicaba en el mismo Javier Milei. En ese sentido, recordó que Patricia Bullrich expresó recientemente que el presidente tiene "una emocionalidad importante". En línea con lo dicho por la senadora nacional, Cachanosky aseguró que el mandatario libertario "se dispara al infinito si no le siguen la corriente".

"Con una personalidad así, él no va a conseguir a los mejores para gobernar, porque los mejores no se van a dejar maltratar (...) Por lo tanto, Milei no está en condiciones de armar equipos de gente para solucionar los problemas en el país que esté compuesto por los mejores. El problema es él", arremetió.