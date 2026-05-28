Se viene un extraño fenómeno astronómico: cuándo se podrán ver la Luna Azul y la Microluna

El calendario astronómico de mayo se despedirá con un fenómeno poco habitual: una Luna Azul que coincidirá con una Microluna, una combinación que hará que el satélite natural se vea más pequeño de lo normal desde la Tierra. El evento podrá observarse el próximo domingo 31 de mayo.

El 31 de mayo se unirán dos fenómenos astronómicos que involucran a la Luna.

Pese a lo que indica su nombre, la Luna no se verá de color azul. Se trata simplemente de una denominación popular utilizada para identificar a la segunda Luna llena dentro de un mismo mes.

El término comenzó a popularizarse a partir de la década de 1940 y está vinculado a la expresión inglesa “once in a blue moon”, utilizada para describir algo raro o poco frecuente.

Este fenómeno ocurre porque el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días. Entonces, cuando una Luna llena aparece durante los primeros días del mes, todavía queda margen para que otra vuelva a producirse antes de que termine el calendario mensual.

Existen dos tipos de Luna Azul:

Luna Azul calendárica: ocurre cuando hay dos Lunas llenas en un mismo mes.

Luna Azul estacional: sucede cuando una estación tiene cuatro Lunas llenas y la tercera recibe esa denominación.

Cuándo serán las próximas Lunas Azules

La próxima Luna Azul calendárica será justamente la del 31 de mayo de 2026. Después volverá a repetirse en:

31 de diciembre de 2028

30 de septiembre de 2031

En tanto, las próximas Lunas Azules estacionales ocurrirán en:

20 de mayo de 2027

24 de agosto de 2029

21 de agosto de 2032

Qué es una Microluna y cómo impacta en la Tierra

Además de ser una Luna Azul, el fenómeno de mayo coincidirá con una Microluna. Esto sucede cuando la Luna llena ocurre en el punto más lejano de su órbita respecto de la Tierra, por lo que se percibe ligeramente más pequeña y menos brillante.

Los especialistas señalan que estos eventos pueden generar variaciones mínimas en las mareas. Durante las Microlunas, las mareas suelen ser apenas más débiles que las habituales, con diferencias de alrededor de cinco centímetros respecto a una marea viva normal.

Más allá de esos cambios menores, el fenómeno no representa ningún riesgo ni cambio notable en los seres vivos, y suele convertirse en una oportunidad ideal para quienes disfrutan de observar el cielo y seguir los principales eventos astronómicos del año.