Agenda cultural en Buenos Aires: propuestas para disfrutar el fin de semana

La Ciudad ofrece este fin de semana una amplia agenda de actividades para distintos públicos, con opciones gastronómicas, conciertos, teatro, talleres familiares, propuestas infantiles y charlas de divulgación científica en espacios como Chacarita, Parque Centenario, el Teatro Colón, la Usina del Arte y el Planetario.

Barrios a la Carta se instalará este sábado y domingo en Chacarita con una propuesta dedicada a la gastronomía del barrio. La actividad se desarrollará de 10 a 19 en el Parque de los Andes, ubicado en Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer una selección de restaurantes, cafeterías y heladerías reconocidas de la zona. La experiencia incluirá distintas opciones culinarias, música en vivo y clases de cocina. La propuesta busca reunir sabores, espacios de encuentro y actividades para disfrutar al aire libre durante el fin de semana.

El Parque de la Ciudad, ubicado en Av. Fernández de la Cruz 4000, abre sus puertas los fines de semana entre las 9 y las 20 con una programación pensada para vecinos y familias. La agenda incluye talleres de arte y recreación, clases de yoga y jornadas de baile con salsa, bachata y la clásica milonga de los domingos.

Además, el predio cuenta con una feria de emprendedores y una Estación Saludable con distintas propuestas para quienes se acerquen a pasar el día.

Conciertos y homenajes en espacios porteños

Este sábado a las 16, la banda Funky Torinos se presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario, ubicado en Av. Lillo y Leopoldo Marechal, con un concierto homenaje a Willy Crook. El grupo repasará parte del repertorio del músico y celebrará su legado artístico en una presentación que combina soul, funk, blues y reggae.

La actividad se suma a la agenda musical del fin de semana con una propuesta especialmente orientada a quienes siguen la obra de Crook y su influencia en la escena local.

El domingo a las 16, el Anfiteatro del Parque Centenario será escenario de una presentación de la Orquesta Argentina de Charangos. La formación estable, integrada por doce instrumentistas, compartirá el escenario con charanguistas invitados en una propuesta que reunirá a más de treinta músicos.

El concierto está planteado como una gran fiesta musical en torno al sonido del charango y sus distintas posibilidades interpretativas. La Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Lucio Bruno-Videla, ofrecerá su primer concierto del año este viernes a las 20. La presentación será en el Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en Av. Triunvirato 4444, en Villa Urquiza.

El programa incluirá obras de Mozart, Dvorák, Siccardi, Zanardo y Rajmáninov, en una función que marca el inicio de la temporada para la agrupación.

Teatro Colón: ópera, música sinfónica y propuestas para chicos

El domingo subirá a escena Dementia, una ópera que tendrá su estreno absoluto en el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 628. La obra, del argentino Oscar Strasnoy, cuenta con libreto de Ariana Harwicz y está presentada como uno de los máximos hitos de la temporada 2026. Habrá cuatro funciones hasta el sábado 6 de junio. Las entradas están disponibles en www.teatrocolon.org.ar.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad continúa con las celebraciones por su 80º aniversario con el concierto especial Poéticas en contraste. La función será el sábado a las 20 en el Teatro Colón, con la participación destacada de la violinista Midori como solista y la dirección de Zoe Zeniodi. El programa reunirá obras de Chaikovski, Honegger y Charbonnier. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de www.teatrocolon.org.ar.

El Teatro Colón también presentará una nueva función de Concierto entre almohadones, una propuesta destinada a chicos desde los 4 años. La actividad será el domingo a las 11 en el Salón Dorado del teatro, ubicado en Cerrito 628.

El programa incluirá clásicos como El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, y fragmentos de obras de Mozart y Offenbach. La interpretación estará a cargo de un ensamble instrumental y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Las entradas se compran en www.teatrocolon.org.ar.

Propuestas para chicos en la Usina del Arte

La Usina del Arte, ubicada en Caffarena 1, recibirá el domingo de 14 a 19 el taller de collage y retrato Jugadores del Mundial. La actividad propone que los chicos comiencen a vivir el espectáculo futbolístico más importante del mundo mediante la creación de figuritas caseras. La experiencia está pensada para compartir entre amigos y familia, con una consigna vinculada al fútbol, el retrato y la producción artística.

También en la Usina del Arte, Vanessa Alanís presentará este domingo a las 17 un recorrido por los relatos y canciones de María Elena Walsh. La propuesta incluirá obras como El twist del Mono Liso, El reino del revés, Manuelita la tortuga, Canción del jacarandá y El show del perro salchicha, entre otras. El espectáculo invita a reencontrarse con parte del universo musical y narrativo de una autora central para varias generaciones.

Ciencia y divulgación en el Planetario

El Planetario Galileo Galilei, ubicado en Av. Sarmiento s/n, presentará este viernes a las 19 la charla El origen cósmico de los elementos. La actividad estará a cargo de Guillem Pérez Nadal, doctor en Física, quien explicará cómo la materia que compone el universo tiene su origen en el interior de las estrellas.

La charla también abordará conceptos como la expansión del cosmos y la teoría de la relatividad. El cupo será de hasta 250 personas.