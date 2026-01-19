Una aerolínea sumará un vuelo directo a Brasil, pero para las vacaciones de invierno
Una aerolínea internacional sumará un vuelo directo a San Pablo, en Brasil. Será para las vacaciones de invierno.
Latam Airlines Brasil confirmó que sumará en los próximos meses un nuevo vuelo a Ushuaia desde San Pablo. Se trata de una nueva conexión con el sur de la Argentina pensando en una campaña que está relacionada con las vacaciones de invierno, aunque hoy por hoy se esté transitando el verano.
Además, la compañía reforzará sus vuelos a Bariloche para la temporada del receso invernal. La iniciativa apunta a fortalecer la conectividad internacional, impulsar el turismo receptivo y generar impacto económico en las regiones involucradas durante la temporada alta de invierno.
Te Podría Interesar
Más vuelos desde Argentina a Brasil
La nueva conexión entre São Paulo y Ushuaia (sujeta a aprobación gubernamental) está prevista para operar de manera estacional entre el 1 de julio y el 31 de agosto, coincidiendo con el pico de la temporada invernal.
La ruta permitirá enlazar de forma directa a uno de los principales mercados emisores de turistas de la región con el extremo sur del país, facilitando el arribo de visitantes internacionales durante los meses de mayor demanda vinculada a la nieve y a las actividades de invierno.
Se trata de una nueva conexión luego de la desregulación conocida como Cielos Abiertos que permite el Gobierno nacional de Javier Milei, que favorece a que el país tenga más vuelos directos entre ciudades o países que antes no existían.