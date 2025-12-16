Yerba mate: Misiones solicitó a la Corte que el INYM recupere la totalidad de sus facultades

Mientras la provincia de Misiones presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una ampliación de la demanda iniciada meses atrás en contra del recorte de atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ; el Gobierno nacional nombró a Adrián Correa como presidente del organismo nacional. El cargo que estaba acéfalo desde la asunción de Javier Milei.

La acción judicial presentada por el gobierno de Misiones busca asegurar que el organismo recupere la totalidad de las facultades que la ley le asigna para ordenar la cadena yerbatera.

En este sentido, una de las funciones principales de este organismo nacional es regular el precio tanto de la zafra de invierno como la de verano.

El Gobierno nacional desreguló la actividad lo que produjo una caída abrupta del precio de la hoja verde, cotizándose hoy entre 180 y 220 pesos el kilo con pago de cheques posdatados a 30, 60, 90 y 120 días.

El gobierno de Hugo Passalacqua, a través de la cartera agraria, subraya que el INYM es una pieza institucional central para equilibrar un mercado atravesado por fuertes asimetrías. Su debilitamiento deja a los pequeños productores sin herramientas de resguardo, reduce su capacidad de negociación y expone a las chacras familiares a condiciones adversas que amenazan la continuidad de su actividad.

En esta línea, el gobierno provincial entiende que existen iniciativas orientadas a dinamizar la competitividad del sector, aunque sostiene que desregular al INYM no es el rumbo adecuado: sin un organismo fuerte, los pequeños productores quedan expuestos y se compromete la estabilidad de toda la cadena. Por eso la provincia advierte que la desregulación promovida por la gestión de gobierno nacional es el origen del retroceso institucional que hoy enfrenta el instituto.

La presentación judicial se enmarca también en el pedido reiterado al Ejecutivo nacional para que la designación de un presidente del INYM tenga facultades reales de conducción y control. La conducción del organismo -señala Misiones- debe estar en condiciones de ejercer plenamente sus responsabilidades, y no limitada a una figura meramente formal que impida el funcionamiento previsto por la normativa vigente.

Defensa del sector

En este contexto, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, señaló que la Provincia sostiene una defensa activa del sector yerbatero y no permitirá retrocesos que pongan en riesgo a quienes mantienen la base productiva. Afirmó que el Ejecutivo misionero “mantiene una posición clara: defender al productor y preservar reglas de juego que garanticen un mercado más equilibrado”.

sartori Facundo Sartori, ministro del Agro de Misiones.

El Gobierno provincial subraya que cada medida emprendida busca resguardar a las familias que viven de la yerba mate. Por ello, continuará articulando con cooperativas, municipios y organizaciones del sector para fortalecer la yerba mate como pilar de trabajo y desarrollo para miles de familias misioneras.

Nuevo presidente del INYM

Mediante el decreto 873/2025, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional designó al representante del Poder Ejecutivo en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cargo que recayó en el contador público Rodrigo Martín Correa.

El organismo, creado por la Ley 25.564 como ente de derecho público no estatal, tiene como función principal la regulación, promoción y control de toda la actividad vinculada a la cadena de producción, industrialización y comercialización de la yerba mate en la Argentina.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, cubre una vacante que debía ser ocupada por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo establece el artículo 6° de la ley de creación del INYM.

Rodrigo Martín Correa fue designado y ejercerá el cargo en forma «ad honorem», ya que desde su creación, esta metodología de no cobrar un sueldo por ejercer ese cargo, está establecido en el decreto regulatorio 1240/02, que manda expresamente que el ejercicio del puesto no genere ninguna erogación adicional para el Estado nacional.

pte inym (1) Rodrigo Martín Correa (de camisa a cuadros) fue designado como nuevo presidente del INYM.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo fundamentó de manera escueta que la elección del nuevo presidente "reúne las condiciones necesarias de idoneidad para el desempeño de dicho cargo".

Rodrigo Martín Correa se integra así al Directorio del INYM, un órgano colegiado que está conformado también por representantes de los productores, los secaderos, los molinos, y las provincia de Misiones (principal productora de yerba mate del país) y de Corrientes.

La designación ocurre en un contexto de particular atención sobre la cadena yerbatera, uno de los complejos productivos más importantes del noreste argentino, que involucra a miles de pequeños productores, cooperativas y empresas, y que tiene un profundo arraigo cultural y social en la región.

Quién es Correa

Rodrigo Martín Correa, es amigo del presidente la Libertad Avanza en Misiones y diputado provincial Adrián y allegado de Javier Lanari, el misionero, que ocupa el cargo de secretario de presidencia.

Según especifica la web Plan B, Correa no tiene experiencia en yerba mate, es contador público y tiene un posgrado en tributación, también es consultor y empresario, ya que tiene un emprendimiento cárnico y está muy involucrado en el mundo de la ganadería. Raúl Karaben, ex presidente de la Cooperativa Yerbatera Piporé y ex director del INYM, fue su director de tesis.

Correa está vinculado a Javier Lanari, el periodista criado en Misiones, quien reemplazó a Manuel Adorni como secretario de Prensa de la Presidencia, y que tiene un gran vínculo con los hermanos Milei y el actual jefe de Gabinete.

Carlos, el padre de Javier Lanari, es una figura de gran reconocimiento en el ámbito de la ganadería y el agro del nordeste. Fue titular de la Sociedad Rural de Misiones, entre otros cargos.

Sin trayectoria yerbatera

Correa es apoderado de SUNRA vehículos eléctricos, un local ubicado en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas y consultor de la Sociedad Oftalmológica de Misiones. “Vengo de una familia de clase media, de padres docentes y tres hermanos profesionales, donde la familia como institución, la educación, el respeto por el otro, el deporte y la cultura representaron y son pilares fundamentales en mi formación, y pretendo hacerlo extensivo con mi familia, compuesta por mi esposa y mis dos hijos”, dice el perfil de Correa, en Linkedin.

También agrega que tiene “más de 17 años de experiencia profesional me han dado la capacidad de realizar mi trabajo de forma dinámica, acostumbrado a liderar equipos y tener responsabilidades de envergadura. Me desenvuelvo día a día con respeto, humildad, honestidad y responsabilidad, valores que me han inculcado desde muy pequeño.

Apasionado en negociar, gestionar y capaz de adaptarme a los cambios rápidamente, con una visión global de las implicancias de las tareas específicas encomendadas”.