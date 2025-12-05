El trigo garantiza la llegada de dólares y el Gobierno apuesta a una cosecha fina récord

Como pocas veces en los últimos años a mitad de las campaña agrícola 2025/26 el clima trae buenas noticias, y los diversos cultivos presentan condiciones hídricas óptimas y condiciones del cultivo entre excelente y normal. En las principales áreas agrícolas está avanzando la cosecha fina, que tiene al trigo como estrella, a punto de anotar una campaña récord.

De acuerdo a las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario para la campaña de trigo 2025/26 llegaría a las 24,5Mt (millones de toneladas) , superando los 22,4 Mt de la campaña 2021/22, el récord anterior. El dato relevante es que la mejora se da por incremento de productividad, teniendo en cuenta que el área sembrada se mantendrá invariable en 6,9 millones de hectáreas, igual que en la campaña previa.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por su parte, estima incluso una cosecha aún mayor del cereal, trepando a 25,5Mt, superando en 1,5Mt la previsión anterior, y un 13,8% más que el récord previo. Teniendo en cuenta las demandas de trigo de la industria molinera local, el saldo exportable podría llegar a 17,5 Mt, y generar entre 3500 y 4000 millones de dólares.

La clave de esta campaña es el factor climático muy favorable, que determina condiciones de crecimiento casi óptimas para el cultivo.

"La cosecha 2025/26 de trigo ya cubre el 45,3 % del área apta, tras un progreso intersemanal de 11,4 p.p. (puntos porcentuales). La trilla continúa avanzando a ritmo habitual sobre el centro del área agrícola, con rendimientos que se mantienen elevados, entre 35 y 59 qq/Ha (quintales por hectárea) en promedio (salvo casos puntuales de lotes afectados por granizo)", señala el informe de la Bolsa porteña.

Productividad

Agrega que respecto al área sembrada en pie, "el 73 % del área ya supera el estadio de madurez, y el 27% restante que se encuentra en llenado de grano se concentra en el sur del área agrícola donde la oferta hídrica es Adecuada/Óptima en más del 90 % de los lotes".

"Bajo este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 25,5 MTn", remarcaron los técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su Panorama Agrícola Semanal.

En cuanto a los otros cultivos, que integran la llamada cosecha gruesa, la siembra de soja cubre el 44,7 % de las 17,6 MHa proyectadas para la campaña 2025/26. No obstante, se observa una demora interanual de -9 puntos porcentuales respecto a la campaña anterior, y de -1,1 puntos en relación al promedio de las últimas cinco campañas.

En este punto, la soja ya está terminando la siembra de primera, mientras se define la intención de siembra de la soja de segunda.

Maíz y girasol

Observando lo que ocurre con el otro cultivo estrella, la siembra de maíz con destino a grano "continúa avanzando con la apertura de la ventana de siembra tardía en el centro y sur del área agrícola, y ya alcanza el 44 % del total nacional tras un progreso intersemanal de 5 p.p."

Y agrega que del área ya implantada, el 86 % se mantiene en condición Buena a Excelente, impulsado por una adecuada humedad en los perfiles.

Por su parte, "damos por finalizada la siembra de las 2,7 MHa estimadas de girasol para el ciclo en curso. Si bien restan algunas hectáreas por sembrar en sectores del centro y sur de Buenos Aires, estas no modificarían la actual estimación",