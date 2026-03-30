Licencia de conducir vencida: buscan crear avisos automáticos para anticipar renovaciones

En la provincia de Buenos Aires , una parte importante de las multas de tránsito no surge de maniobras peligrosas ni de infracciones cometidas a conciencia, sino de algo mucho más cotidiano: dejar pasar la fecha de vencimiento de la licencia de conducir .

Ese descuido, que muchas veces responde a la falta de aviso o al desconocimiento del plazo exacto, podría empezar a abordarse con una herramienta preventiva. La idea es simple: que el Estado informe antes de sancionar.

Con ese objetivo, avanza una iniciativa que busca poner en marcha un sistema de alertas automáticas para advertir a los conductores sobre la proximidad del vencimiento de su registro. La propuesta apunta a que cada persona reciba una notificación anticipada con tiempo suficiente para organizar el trámite, pedir turno y renovar la licencia sin quedar en infracción.

El planteo parte de un problema que se repite con frecuencia en territorio bonaerense. Muchos conductores terminan multados por tener el carnet vencido, no porque hayan decidido circular de forma irregular, sino porque no contaron con un recordatorio previo o no repararon a tiempo en la fecha de caducidad. En ese punto, la medida busca cambiar el enfoque: pasar de una lógica centrada en la penalización a otra más orientada a la prevención.

El proyecto fue presentado por el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, y está dirigido al Gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof. En concreto, solicita que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial desarrollen un mecanismo institucionalizado de comunicación para avisar estos vencimientos.

La extensión de la vigencia de la licencia de conducir digital, que ya fue notificada a los 135 distritos, obedece a que aún Milei no designó a nadie frente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Foto: Archivo

Según los fundamentos de la iniciativa, el Estado ya posee la información necesaria para generar este tipo de alertas. Por eso, el texto pone el foco en el derecho de los ciudadanos a recibir información útil y oportuna, especialmente cuando se trata de una obligación que impacta directamente en la posibilidad de circular de manera legal. La intención es aprovechar esos datos para ofrecer una respuesta práctica, sin esperar a que la infracción ya esté consumada.

Menos sanciones y más orden administrativo

El proyecto no solo apunta a beneficiar a los conductores. También busca aliviar un circuito administrativo que todos los años se ve exigido por trámites vinculados a licencias vencidas. Los centros de emisión de registros y los juzgados de faltas suelen enfrentar una demanda elevada relacionada con situaciones que, en muchos casos, podrían haberse evitado con un aviso previo.

Desde esa mirada, la propuesta también se presenta como una herramienta de gestión pública más eficiente. Si las personas conocen con anticipación que su licencia está por vencer, pueden distribuir mejor sus trámites y evitar llegar sobre la fecha o incluso después. Eso ayudaría a ordenar la atención en las oficinas, reduciría la cantidad de infracciones y, al mismo tiempo, reforzaría el cumplimiento de una norma básica para la circulación.

En los fundamentos del proyecto se remarca que la renovación del registro no es un trámite opcional, sino una condición necesaria para conducir dentro de la ley. Por eso, el texto sostiene que el objetivo central es evitar “infracciones involuntarias” derivadas de la falta de notificación. Si la medida avanza, los conductores bonaerenses podrían contar con un margen razonable para anticiparse al vencimiento, evitar multas innecesarias y circular con la documentación al día. En una provincia con millones de vehículos en movimiento, una alerta a tiempo podría hacer una diferencia concreta tanto para el bolsillo como para el orden vial.