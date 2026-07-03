Ya rigen las nuevas multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta cada infracción

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó este viernes la actualización del valor de las multas de tránsito para el bimestre julio-agosto. Tras la suba del precio de la Unidad Fija (UF), que se utiliza para calcular las sanciones, algunas infracciones podrán superar los $2,2 millones.

Según establece la normativa provincial, el valor de la UF se calcula en función del precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), sede La Plata, y se actualiza cada dos meses.

A través de la resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial fijó el valor de la UF en $2.2Tr71, un 2,5% más que en el bimestre anterior.

A partir de julio, las multas de tránsito más caras pueden llegar hasta $2.271.000. Foto: Gentileza Provincia de Buenos Aires

El aumento comenzó a regir desde el 1° de julio y ya se aplica a todas las infracciones previstas en el Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires.

Tras el nuevo aumento del valor de la Unidad Fija, las infracciones más graves podrán recibir multas de entre $681.300 y $2.271.000, según el tipo de falta y la resolución del juez.

Entre ellas se encuentran:

Exceso de velocidad.

Conducir con alcohol en sangre.

Negarse a realizar el test de alcoholemia.

Cruzar un semáforo en rojo.

Circular a contramano.

Manejar sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Conducir sin licencia habilitante.

Manejar sin la edad reglamentaria.

Circular sin el seguro obligatorio.

Además, en el caso de quienes se nieguen a realizar un control de alcoholemia, la sanción puede llegar hasta $2.725.200, ya que la normativa prevé multas de hasta 1.200 UF.

Cuánto cuestan las multas por infracciones leves

Por otra parte, las faltas consideradas de menor gravedad también aumentaron este mes.

Desde julio, las multas por no usar el cinturón de seguridad, circular sin casco en motocicletas, no llevar la documentación obligatoria, estacionar en lugares prohibidos, transportar más ocupantes de los permitidos o no portar el comprobante del seguro pueden ir desde $113.550 hasta $227.100.