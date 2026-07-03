Cómo avanzan las primeras viviendas del nuevo barrio en la ex Playa San Agustín

Durante años, la ex playa de secuestros San Agustín fue uno de los espacios más deteriorados del oeste de la Ciudad de Mendoza . Autos abandonados, motos y toneladas de chatarra ocuparon el predio hasta que el incendio de septiembre de 2023 expuso definitivamente los riesgos que representaba para los vecinos de La Favorita y aceleró su transformación.

Actualmente, en el terreno ya pueden verse las primeras casas del futuro barrio San Agustín , un desarrollo impulsado por la Municipalidad de Mendoza, el Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) y el Gobierno provincial que busca recuperar el lugar y convertirlo en un nuevo sector residencial con infraestructura y servicios.

El proyecto avanza en paralelo sobre dos frentes. Por un lado continúa la urbanización del predio y, por otro, progresa la construcción de las primeras 56 viviendas correspondientes a la etapa inicial de un plan que, a futuro, contempla más de 200 soluciones habitacionales.

El avance de las viviendas alcanza actualmente el 13,18%. Las primeras unidades ya están implantadas sobre el terreno y comienzan a marcar la futura distribución de calles, manzanas y frentes del barrio.

Mientras tanto, las tareas de urbanización presentan un avance del 10,72%. Los trabajos incluyen movimiento de suelo, nivelación del terreno y conformación de calles, preparando el espacio para ejecutar veredas, cordones, cunetas, puentes y banquinas.

En las próximas etapas también se desarrollarán las redes de agua potable, cloacas, alumbrado público y conexiones domiciliarias. Además, mediante un convenio con Edemsa, se realizará el tendido eléctrico y el sistema de iluminación, mientras que también está previsto el acceso a la red de gas natural.

Un barrio abierto e integrado

La transformación de la ex Playa San Agustín sigue adelante con avances en las viviendas y en la urbanización de un predio que durante años fue un foco de problemas. Ciudad de Mendoza

La primera etapa se desarrolla sobre unas dos hectáreas y media de un predio que en total ocupa 11,5 hectáreas. Allí se construirán 56 viviendas sociales de aproximadamente 50 metros cuadrados y dos dormitorios, diseñadas para integrarse al tejido urbano existente.

Desde el municipio remarcaron que el barrio será abierto y no tendrá muros que lo separen de los sectores vecinos. La urbanización respetará la trama de calles del entorno para favorecer la conexión con los barrios cercanos.

La arquitecta Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat de la Ciudad, explicó que el objetivo es desarrollar el proyecto por etapas para atender la demanda habitacional del conglomerado. También señaló que el acceso a las viviendas se realizará mediante el Registro de Necesidad Habitacional (RENHABIT), con requisitos establecidos entre el municipio y el IPV.

Si los plazos previstos se cumplen, la urbanización finalizará durante los próximos meses y la construcción de las viviendas concluirá en marzo de 2027.