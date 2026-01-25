Barrio San Agustín: cuántas y cómo serán las casas que construirán en la explaya de secuestros

Durante años, la ex playa de secuestros San Agustín fue una herida abierta en el oeste de la Ciudad de Mendoza . Montañas de autos, motos y chatarra se acumularon en el predio y convivieron con los barrios de La Favorita hasta que un incendio, en septiembre de 2023, terminó de exponer los riesgos del lugar.

El fuego afectó a familias de la zona y aceleró decisiones que venían demoradas. El cierre definitivo del predio marcó un punto de inflexión: se avanzó con la remediación ambiental y comenzó a tomar forma un proyecto que busca transformar ese espacio abandonado en un nuevo barrio .

Hoy, en ese mismo terreno, se ejecuta la primera etapa del barrio San Agustín . Se trata de una iniciativa conjunta entre la Ciudad de Mendoza , el Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) y el Gobierno provincial, que apunta a sumar viviendas sociales con servicios e infraestructura básica.

La primera etapa del proyecto se desarrolla sobre 2 hectáreas y media de un predio total de 11,5 hectáreas. Allí está prevista la construcción de 56 viviendas, como parte de un plan más amplio que, en el futuro, podría superar las 200 unidades habitacionales.

Hasta ahora, los trabajos incluyeron el montaje del obrador, el cierre perimetral, la limpieza de la superficie vegetal y el avance en la compactación del suelo. El movimiento de tierras es clave en una zona de piedemonte que durante años funcionó como playa de secuestros, con desniveles y rellenos irregulares.

“La idea es desarrollar viviendas sociales destinadas a los habitantes del conglomerado, en etapas ordenadas”, explicó la arquitecta Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat de la Ciudad. Detalló que las casas serán de unos 50 metros cuadrados, con espacios comunes y equipamiento barrial.

Cómo será el barrio y quiénes podrán acceder

Según explicó Osorio, el acceso a las viviendas se rige por el Registro de Necesidad Habitacional (RENHABIT). No se trata de una asignación directa, sino de un sistema de inscripción con requisitos de ingresos, edad y antigüedad, consensuado entre el municipio y el IPV.

Las casas serán de dos dormitorios, con una tipología similar a las que ya ejecuta el IPV en otros puntos de la provincia. El ingeniero Gustavo Cantero, presidente del organismo, aclaró que el segundo dormitorio es financiado por el municipio, mientras que la construcción está a cargo del IPV.

“Es un barrio abierto, integrado al tejido existente, no un conjunto cerrado”, remarcaron ambos funcionarios. La urbanización respetará el trazado del entorno, con calles que se conectan con los barrios vecinos y sin muros que fragmenten la zona.

Obras, servicios y plazos

En esta primera etapa, el IPV lleva adelante el movimiento de suelos y la construcción de las viviendas. El municipio, en paralelo, ejecuta la urbanización: calles, veredas, cunetas y las redes de agua potable y cloacas.

También están previstas las obras de alumbrado público y suministro eléctrico, mediante un convenio con Edemsa. Además, se espera que tengan acceso a la red de gas natural. Las factibilidades de servicios se piensan no solo para esta etapa, sino también para las futuras ampliaciones del barrio.

El plazo estimado de obra es de unos 12 meses. Si todo avanza según lo previsto y los recursos acompañan, las primeras viviendas podrían estar terminadas y listas para ser habitadas durante el primer trimestre de 2027.

La mirada de los vecinos y la preocupación por el agua

Entre los vecinos de La Favorita, el proyecto es visto con buenos ojos, pero no sin inquietudes. La principal preocupación gira en torno al agua, un problema histórico en la zona que se repite año tras año, con cortes frecuentes y baja presión.

“Todos coincidimos en lo mismo: el agua”, contó Sandra, vecina del barrio lindero al predio. Si bien apoya la construcción del barrio y entiende la necesidad de viviendas, teme que más casas se traduzcan en mayor consumo sin mejoras visibles en la red.

Muchos vecinos se acostumbraron a convivir con los cortes, almacenando agua en tachos y reorganizando su rutina diaria. Esperan que el avance del barrio venga acompañado de obras que mejoren el suministro y no profundicen un problema que ya sienten como crónico.

Aun así, la expectativa es que el proyecto ordene una zona que durante años estuvo abandonada. “Que sea para mejor”, repiten. La transformación de la ex playa San Agustín avanza, con obra en marcha, planificación conjunta y el desafío de responder también a las preocupaciones del barrio que la rodea.