El momento paranormal que vivió Nicolás Vázquez en vivo mientras hablaba de su hermano: el video
El actor se encontraba en plena entrevista cuando una situación lo sorprendió por completo. En esta nota te mostramos el momento.
Nicolás Vázquez está teniendo un rotundo éxito con la obra Rocky y un momento personal fantástico. Sin embargo, en el año 2016, el actor vivió uno de los momentos más complicados de su vida, la muerte de Santiago, su hermano.
Esto ocurrió cuando se encontraban de vacaciones y es una situación que marcó para siempre al artista. Nico lo recuerda en sus redes o en entrevistas y hace pocas horas estuvo en Urbana Play, donde vivió un momento paranormal.
Todo comenzó cuando el actor comenzó a contar una historia que vivió con un padre y un hijo: "Me gustaría que te la saques (una foto) con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, relató y mencionó lo extraño que le pareció el hecho: "Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto".
El momento paranormal que vivió Nicolás Vázquez
En medio de la historia, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión se vio interrumpida por unos segundos. Matías Martín quedó atónito ante la situación vivida, mientras que el actor entendió perfectamente lo que estaba sucediendo.
Tras esto, Nico Vázquez confirmó que claramente era una señal de Santiago: "No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene". Lo cierto es que ese chico que no conocía al actor se llama Santiago: "Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: 'Necesito darte un abrazo'. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi".