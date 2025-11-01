Nazarena Vélez reveló el episodio paranormal que vivió tras la muerte de Fabián Rodríguez: "Un diablo"

Nazarena Vélez relató en Bondi Live un episodio paranormal que vivió tras la muerte de su ex pareja cuando salió del cementerio.

La actriz Nazarena Vélez relató recientemente una experiencia que calificó de paranormal y que vivió poco tiempo después del trágico suicidio de su esposo, Fabián Rodríguez. Sumida en el dolor y el proceso de duelo, Vélez compartió un episodio que desafió toda lógica al salir del cementerio.

La actriz contó la situación en el espacio Storytime de Bondi Live, un programa que conduce junto a Laura Ubfal y su hija Barbie Vélez. La experiencia, que ocurrió en uno de los momentos más vulnerables de su vida, marcó profundamente su proceso de asimilación de la pérdida.

La extraña aparición del Quijote: Nazarena Vélez relató el episodio paranormal que vivió Nazarena Velez relató una experiencia paranormal. Según el testimonio brindado en Bondi Live, el insólito suceso se dio durante uno de los tantos días en que visitaba el cementerio. Vélez recordó que se subió a su camioneta con la intención de regresar a su casa, pero, sin explicación, terminó en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, frente a una estatua que nunca antes había notado.

nazarena velez expareja (1) La actriz dijo que pudo haber sido guiada por un "alma". Archivo MDZ “No me pregunten cómo, pero yo me acuerdo que me subí a mi camioneta, salgo del cementerio y, en vez de ir para mi casa... terminé en la 9 de Julio, que hay una imagen, una estatua como de un diablo, que es Don Quijote, que yo después lo averigüé”, relató Nazarena Vélez. Describió la escultura de hierro y cemento como una figura imponente y con cuernos.

estatua don quijote CABA La actriz vio la estatua de Don Quijote en la 9 de Julio. Provincia de Buenos Aires La actriz insistió en que no tenía una explicación racional para haber llegado hasta ese sitio ni recordaba haber visto antes la estatua. "No sé cómo y por qué terminé y vi todo un mini altar ahí”, afirmó y descartó que "No estaba drogada”. La experiencia se intensificó al señalar que a los pies de la escultura encontró lo que parecía ser un pequeño altar, una especie de ofrenda o ritual.