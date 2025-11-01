Presenta:

Nazarena Vélez

Nazarena Vélez reveló el episodio paranormal que vivió tras la muerte de Fabián Rodríguez: "Un diablo"

Nazarena Vélez relató en Bondi Live un episodio paranormal que vivió tras la muerte de su ex pareja cuando salió del cementerio.

Antonella Ramírez

Qué le pasó a Nazarena Vélez. / Captura TV

La actriz Nazarena Vélez relató recientemente una experiencia que calificó de paranormal y que vivió poco tiempo después del trágico suicidio de su esposo, Fabián Rodríguez. Sumida en el dolor y el proceso de duelo, Vélez compartió un episodio que desafió toda lógica al salir del cementerio.

La actriz contó la situación en el espacio Storytime de Bondi Live, un programa que conduce junto a Laura Ubfal y su hija Barbie Vélez. La experiencia, que ocurrió en uno de los momentos más vulnerables de su vida, marcó profundamente su proceso de asimilación de la pérdida.

Según el testimonio brindado en Bondi Live, el insólito suceso se dio durante uno de los tantos días en que visitaba el cementerio. Vélez recordó que se subió a su camioneta con la intención de regresar a su casa, pero, sin explicación, terminó en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, frente a una estatua que nunca antes había notado.

nazarena velez expareja (1)
La actriz dijo que pudo haber sido guiada por un "alma".

“No me pregunten cómo, pero yo me acuerdo que me subí a mi camioneta, salgo del cementerio y, en vez de ir para mi casa... terminé en la 9 de Julio, que hay una imagen, una estatua como de un diablo, que es Don Quijote, que yo después lo averigüé”, relató Nazarena Vélez. Describió la escultura de hierro y cemento como una figura imponente y con cuernos.

estatua don quijote CABA
La actriz vio la estatua de Don Quijote en la 9 de Julio.

La actriz insistió en que no tenía una explicación racional para haber llegado hasta ese sitio ni recordaba haber visto antes la estatua. "No sé cómo y por qué terminé y vi todo un mini altar ahí”, afirmó y descartó que "No estaba drogada”. La experiencia se intensificó al señalar que a los pies de la escultura encontró lo que parecía ser un pequeño altar, una especie de ofrenda o ritual.

nazarena velez expareja
El hecho ocurrió tras la muerte de Fabián Rodríguez.

Vélez compartió que su estado emocional, sumado a sus frecuentes visitas al cementerio, la llevó a considerar que pudo haber sido guiada por una presencia o energía. "Una persona después me dijo que... lo que pudo haber pasado es que un alma, de tanto ir al cementerio…”, y se detuvo en su relato. El concepto lo completó Laura Ubfal al decir: “Te guió”, y Nazarena asintió.

