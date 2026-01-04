Sufrió un dramático accidente, le amputaron una pierna y ganó la primera etapa del Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 comenzó con una historia que excede lo deportivo. En la categoría autos, el belga Guillaume de Mévius (X-Raid Team) se impuso en la primera etapa , disputada con salida y llegada en Yanbu, con un recorrido total de 518 kilómetros, de los cuales 305 fueron cronometrados.

Más allá de los tiempos y los datos, la primera etapa del Dakar 2026 dejó una historia que concentró la atención del mundo del automovilismo. Once meses después de haber sufrido un accidente que derivó en la amputación de su pierna derecha, el cuatro veces ganador del Dakar Mathieu Baumel regresó a la competencia como navegante de De Mévius y celebró una victoria.

Los tiempos parciales iniciales no los mostraban como candidatos al triunfo, pero la organización explicó que se debió a una interrupción en la conexión de su baliza. Cuando la situación se normalizó, De Mévius y Baumel aparecieron al frente de la clasificación, firmando una victoria cargada de simbolismo.

“Tuve el accidente el 29 de enero de 2025. Pasó todo rapidísimo. De repente me vi en el suelo y supe que mi situación era muy delicada. Me dije, esto es grave pero tengo que mantener la calma”, relató Baumel al recordar el episodio que marcó un antes y un después en su vida.

El francés explicó que la experiencia acumulada en el Dakar fue clave para atravesar ese momento crítico. “La vida que llevamos en el Dakar me ayudó a gestionar este momento de crisis: como buen copiloto, lo organicé todo, llamé a mi familia, a la asistencia médica, saqué la documentación… En ese momento no sabía si sobreviviría”, confesó.

Tras días complejos y múltiples evaluaciones médicas, Baumel tomó una decisión determinante. “Los médicos me expusieron los dos escenarios posibles y al final decidí que me amputaran la pierna derecha en vista de que las probabilidades de que pudiera volver a usarla eran muy bajas”, explicó.

El Dakar 2026 como motor de recuperación

Desde el hospital, el navegante francés se fijó una meta clara. “En mi mente, estaba claro: mi objetivo era formar parte de la parrilla de salida del Dakar en enero de 2026. Eso es lo que me permitió mantener la sonrisa y la esperanza”, afirmó.

Su proceso de rehabilitación fue intenso y acelerado. “Dije sí a todo y más de lo que me pidieron para acelerar mi recuperación”, recordó. A mediados de año volvió a subirse a un auto junto a De Mévius y el equipo X-Raid para evaluar si era posible competir. “Fue doloroso y tuve que forzar el doble con la pierna izquierda pero me sentí tan bien… Después disputamos la Baja Sharish. Me cansé mucho pero logramos terminar la carrera”, relató.

Los médicos se sorprendieron con su evolución. “Los médicos me felicitaron. Ellos siempre me decían sí a todo para que no perdiera la motivación pero no imaginaban que podría recuperarme tan rápido y regresar a la competición”, destacó.

Adaptaciones técnicas y una nueva forma de competir

La amputación obligó a realizar múltiples ajustes técnicos en el Mini del X-Raid y en la rutina de trabajo con Guillaume de Mévius. “Con mi prótesis, hay una gran diferencia si el pinchazo es a la izquierda o a la derecha”, explicó Baumel sobre las dificultades para bajar del vehículo, especialmente en arena profunda.

Por ese motivo, tomó una decisión clave. “Utilizo una pieza especial corta para el pie, para poder trabajar más rápido de rodillas en caso de emergencia”, señaló. Una prótesis más larga con sistema de cambio rápido se transporta en el vehículo para situaciones específicas.

También se desarrolló un asiento a medida para el habitáculo y se modificó su indumentaria. “Sparco homologó algunas adaptaciones para que pueda cambiar la prótesis más rápido”, detalló.

Un regreso histórico al Dakar y la ambición intacta

Más allá de las limitaciones físicas, Baumel dejó en claro que su regreso no es testimonial. “Para mí será diferente y más difícil; no puedo cuantificarlo exactamente”, reconoció, antes de subrayar su ambición deportiva: “No compito solo para estar, sino para luchar en la punta”.

Volver a ganar el Dakar sería un sueño, pero su presencia ya es histórica: se convirtió en el primer amputado en competir en un auto de punta en la prueba más exigente del mundo. “Estar en la parrilla de salida es una pequeña victoria”, afirmó, aunque el triunfo en la primera etapa demostró que su historia todavía tiene capítulos por escribir.