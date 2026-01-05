Rally Dakar: así se aplica la bonificación de tiempo en la categoría motos

El Rally Dakar es considerado una de las pruebas más extremas del deporte motor, con una exigencia que pone al límite tanto a los vehículos como a los pilotos. Esta dureza atraviesa todas las categorías, aunque se manifiesta con mayor intensidad en el caso de las motos , donde cada error se paga más caro.

A diferencia de los autos y camiones, que cuentan con una estructura capaz de absorber gran parte del impacto ante un accidente, los motociclistas dependen casi exclusivamente de su cuerpo, su resistencia y su capacidad de concentración. A esa exigencia física se le suma una dificultad táctica clave: las motos son las encargadas de abrir el recorrido en cada etapa.

Esto implica que los pilotos deben orientarse únicamente con el roadbook, sin referencias previas en el terreno ni huellas de otros competidores. Quienes largan adelante son los más afectados por esta situación, ya que deben tomar decisiones de navegación sin ningún tipo de ayuda visual.

Con el objetivo de reducir esa desventaja deportiva, la organización del Rally Dakar implementó un sistema de bonificación de tiempo específico para la categoría motos. El reglamento establece que en cada etapa se otorgue una bonificación fija de un segundo por kilómetro recorrido en cabeza, aplicada en la mayoría de los tramos cronometrados.

Esta bonificación no se asigna necesariamente a un solo piloto. Puede repartirse entre varios competidores cuando circulan en grupo, condición que se cumple cuando la diferencia entre ellos es inferior a quince segundos a lo largo del recorrido de la especial.

edgar canet La bonificación de tiempo es una herramienta clave para pilotos de motos en el Rally Dakar. EFE

Cómo impacta la bonificación en la clasificación

En la práctica, este sistema puede alterar de manera significativa el resultado final de una etapa. El piloto que marca el mejor tiempo real en el cronómetro no siempre es declarado ganador, ya que las bonificaciones acumuladas pueden modificar el orden definitivo.

En etapas extensas, el efecto es aún más notorio. Por ejemplo, en una especial de 305 kilómetros, como la primera jornada plenamente competitiva del Dakar 2026, un motociclista que rueda en cabeza durante todo el recorrido puede sumar hasta 4 minutos y 39 segundos de bonificación, una diferencia capaz de redefinir la clasificación.

La cantidad exacta de segundos bonificados para el resto de las etapas se informa una vez que cada especial está en marcha, ya que depende del trazado y de los kilómetros habilitados para la aplicación de este sistema.