Faustino Oro perdió en la última ronda y no pudo convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro, de apenas 12 años, cayó en el Abierto de Aeroflot ante el ruso Aleksey Grebnev y dejó escapar la chance de obtener su tercera norma.

El joven argentino Faustino Oro perdió este jueves ante el ruso Alekséi Grebnev en la última ronda del Abierto Internacional Aeroflot de Moscú y no pudo convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.

El prodigio argentino de 12 años necesitaba una victoria para obtener la tercera norma exigida por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y superar el récord que pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, pero la derrota lo obligará a esperar una nueva oportunidad.

El ajedrecista porteño llegó a la partida decisiva con chances concretas de alcanzar una marca histórica. Si lograba imponerse, habría conseguido el título con 12 años, 4 meses y 19 días, seis días antes que la marca fijada por Mishra, quien lo obtuvo con 12 años, 4 meses y 25 días. Sin embargo, enfrente apareció un rival de alto nivel: Grebnev, de 19 años, campeón mundial Sub 18 en 2023, campeón juvenil asiático en 2024 y ubicado dentro del top 100 del ranking internacional.

No pudo ser para Faustino Oro: cayó en la última ronda y se quedó sin el récord de Gran Maestro El encuentro definitorio se disputó en los salones del Hotel The Carlton, sede tradicional del prestigioso torneo moscovita. Oro jugó con piezas negras y buscó una partida ambiciosa, aunque el ruso logró encontrar las mejores continuaciones. La posición se volvió compleja y el argentino cometió un error cuando el reloj ya marcaba poco tiempo disponible, situación que terminó por inclinar el resultado a favor de su rival.

faustino oro1 El joven Oro cayó en Rusia y no pudo convertirse en el Gran Maestro más joven en la historia del Ajedrez. Instagram @fadajedrez A pesar del desenlace, el desempeño del joven argentino en el torneo resultó competitivo. Oro había comenzado el certamen como preclasificado número 35 y logró escalar hasta el puesto 22 gracias a una campaña que incluyó cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. También alcanzó un rating en vivo cercano a los 2567 puntos, una cifra que confirma su proyección dentro del circuito internacional.